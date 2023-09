"Me ne vado a letto...": cosa svela l'ultima gaffe di Joe Biden

Stanco, confuso, decisamente non all'altezza di essere Comandante in capo della superpotenza a stelle e strisce. È un po' che l'opinione pubblica statunitense si interroga le condizioni psico-fisiche dell'80enne Joe Biden e l'ultima gaffe in cui è incappato l'inquilino della Casa Bianca ad Hanoi, in Vietnam, non fa altro che alimentare dubbi e perplessità circa la sua rielezione nel 2024. " Io ora me ne vado a letto " ha detto Biden ai giornalisti, prima di proseguire la conferenza stampa come se nulla fosse. Ok il jetlag, la comprensibile stanchezza, e tutto quanto, ma ogni volta che il presidente Usa si ritrova a parlare da solo davanti ai giornalisti appare sempre più spaesato e confusionario in ciò che dice. Finendo, in certi casi, per pronunciare discorsi senza capo né coda, che nemmeno i suoi collaboratori riescono a spiegare. E allora ecco che gli americani si domandano se il presidente può essere davvero in grado di far fronte ad altri quattro anni di mandato.

Biden cita John Wayne in in discorso confuso

Il presidente americano è arrivato ad Hanoi, domenica scorsa, per rinsaldare i legami con il Vietnam e contrastare l'influenza di Pechino in Asia. In occasione della conferenza stampa, a Biden è stato chiesto della fumata nera del G20 sull'abbandono dei combustibili fossili. A quel punto il presidente Usa ha pronunciato un discorso decisamente confuso, facendo riferimento, a un certo punto, al celebre attore e regista americano di film western, John Wayne, per attaccare i "negazionisti" del cambiamento climatico. " L'esploratore indiano, guarda John Wayne e indica il soldato dell'Unione e dice: 'È un soldato bugiardo e con la faccia da cane'. Bé, ci sono un sacco di soldati bugiardi e con la faccia da cani là fuori sul riscaldamento globale, ma ora non più. All'improvviso, tutti si sono resi conto che è un problema. E non c'è niente di meglio che vedere la luce " ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca. Dichiarazioni che hanno scatenando gli opinionisti conservatori sui social media. L'editorialista del New York Post Miranda Devine ha commentato su X (ex Twitter) le parole di Biden: " Nessuno può avere idea di cosa stia borbottando. Perché non usa il normale microfono fisso come tutti gli altri? ".

Nobody can have any idea what he’s mumbling about. Why doesn’t he use the normal fixed microphone like everyone else? https://t.co/JuFLh4fexY — Miranda Devine (@mirandadevine) September 10, 2023

E il presidente sprofonda nei sondaggi

Gli ultimi sondaggi manifestano un clima di sfiducia e di scetticismo nei confronti del presidente americano. Secondo un sondaggio della Cnn, solo il 39% degli elettori approva l'operato del presidente, mentre la maggioranza degli americani ritiene che le cose non stiano andando nel verso giusto. C'è poi un altro dato alquanto allarmante per il presidente Usa: quasi la metà degli elettori registrati afferma che qualsiasi candidato repubblicano sarebbe un'alternativa migliore a Biden nel 2024, mentre cresce la preoccupazione tra gli statunitensi circa la salute e la forma fisica e mentale del politico del Delaware.