"Decisione sbagliata": Kristin Cabot della Kiss cam al concerto dei Coldplay rompe il silenzio

Sono passati alcuni mesi dal clamore mediatico suscitato dagli amanti più famosi del mondo beccati dalla kiss cam al concerto dei Coldplay. Dopo quel video virale di 16 secondi che ha fatto perdere loro anche il lavoro, a rompere il silenzio è stata Kristin Cabot, la 53enne beccata in atteggiamenti intimi con Andy Byron, amministratore delegato dell'azienda dove lavorava anche lei.

La confessione di Kristin

" Ho preso una decisione sbagliata, ho fatto un paio di cene di gala, ho ballato e mi sono comportata in modo inappropriato con il mio capo", ha spiegato in esclusiva al New York Times raccontando le conseguenze di quei pochissimi secondi in cui sono apparsi sui maxischermi ma soprattutto diventati virali in Rete. Mi sono assunta la responsabilità e ho rinunciato alla mia carriera per questo. Questo è il prezzo che ho scelto di pagare". Il video, soprattutto su Tik Tok, ha ottenuto milioni di visualizzazioni in poco tempo.

Le conseguenze della Kiss cam

Non è andata meglio nemmeno a lui, Byron, dimessosi da amministratore delegato della startup tecnologica Astronomer. Anche per lei, dopo lo scandalo, sono arrivate le dimissioni dal reparto di risorse umane in cui lavorava. "Voglio che i miei figli sappiano che si possono commettere errori e che si può davvero sbagliare", ha sottolineato Kristin che ha ricordato come all'epoca dei fatti, lei e il suo secondo marito Andrew Cabot erano già separati (cosa che lui stesso ha poi confermato a People a settembre tramite un portavoce) ma che nonostante questo non le è piaciuto come si è comportata al concerto dei Coldplay. " Io ero la responsabile delle risorse umane e lui l'amministratore delegato. È un cliché, è una cosa orribile" .

Cabot ha descritto l'esperienza come se avesse visto tutto passare davanti ai suoi occhi mentre il maxischermo dello stadio si concentrava sulla sua parte di pubblico. La sua prima preoccupazione è stata nei confronti del marito Andrew, da cui si era già separata, che in seguito si è scoperto essere stato presente allo stesso concerto. Nel giro di pochi istanti, la sua mente si è subito concentrata sulle implicazioni professionali di essere stata ripresa dalle telecamere con il suo supervisore. I due hanno poi lasciato rapidamente lo stadio accettando di avvisare il consiglio di amministrazione dell'Astronomer sull'accaduto prima che potesse diffondersi ulteriormente.

"La più diffamata nella storia"

Ma alle quattro del mattino il video aveva già iniziato a circolare ampiamente sui social media: Kristin Cabot ha ricevuto uno screenshot del video dal marito, accompagnato da un semplice messaggio che la informava che il filmato era stato reso pubblico. Da quanto dichiarato da Cabot al New York Times, quell'abbraccio rappresentava la prima volta in cui lei e Byron si dimostravano affetto fisico descrivendo il rapporto come se si fosse evoluto da un rispetto professionale a qualcosa di più.

Cabot ha poi sottolineato che le conseguenze peggiori le ha pagate più lei di Byron trasformandola in quella che ha descritto come la " responsabile delle risorse umane più diffamata nella

storia della professione". Ha poi respinto con ogni mezzo tutte le insinuazioni sul fatto che avesse usato mezzi inappropriati per avanzare nella sua carriera o perseguito un guadagno economico attraverso la relazione.