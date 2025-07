Andy Byron e Kristin Cabot: chi è la coppia "beccata" al concerto dei Coldplay

Galeotto fu un concerto del Coldplay e una kiss cam: Andy Byron, amministratore delegato di Astronomer, azienda con fatturato da oltre 1,3 miliardi di dollari, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa azienda. I due sono stati ripresi mentre si abbracciavano, lui dietro di lei, durante una delle canzoni del gruppo inglese. Nulla di strano nel loro comportamento, se non fosse che Byron, a casa, ha (o aveva) una moglie. E infatti, quando si rendono conto di essere stati inquadrati davanti a decine di migliaia di persone del Gillette Stadium di Boston, e chissà quante sui social, lui si china e lei e lei si volta di spalle. Ma è troppo tardi, tutti ormai li hanno visti e riconosciuti e il tam tam è stato velocissimo.

" O guardate questi due! Bene, dai. State bene. Oh, cosa? O hanno una tresca... O sono semplicemente molto timidi ", è stato il commento di Chris Martin nel vedere quell'immagine. E non poteva che indovinare il frontman dei Coldplay, visto l'atteggiamento dei due. " Spero che non abbiamo fatto qualcosa di male ", ha aggiunto il cantante, intuendo che forse quella ripresa sarebbe stata preludio di qualcosa di grosso. Il video è stato visto 20 milioni di volte sui social in appena 7 ore e la storia è diventata virale, tanto che è partita anche la caccia alla moglie di Byron, che è stata individuata su Facebook. Alcune fonti indicano che la donna, prima di disattivare il proprio profilo, forse per le troppe richieste di amicizia e commenti, abbia tolto il nome del marito dal suo profilo. Gossip? Suggestione? Impossibile ora saperlo.

Nessuno dei due protagonisti ha rilasciato dichiarazioni a seguito di questo video, e probabilmente nemmeno lo faranno.

Quello che sarebbe dovuto essere un semplice concerto si è trasformato in unche ha coinvolto due famiglie, causando un grave danno. Forse, memori di questa esperienza, tutti quelli che in futuro avranno qualcosa da nascondere eviteranno certi comportamenti in pubblico. Perché fidarsi è bene, ma essere all'erta è meglio.