Traditi dalla "kiss cam", al concerto pure il marito di lei. Con l'amante

Il triangolo no. Meglio il quadrato. O forse l'esagono. O forse un altro poligono a vostra scelta. Ultime notizie dal caso più «cringe» dell'estate, quello dei due manager sorpresi ad abbracciarsi dalla «kiss cam» al concerto dei Coldplay. Ho visto lui che bacia lei, peccato che a quel concerto pare ci fossero anche il vero lui di lei con l'altra.

Piccolo riepilogo: al Gillette Stadium di Foxborough, vicino a Boston (dove l'Italia batté 2-1 la Nigeria con una doppietta di Roberto Baggio ai Mondiali Usa 1994, ma questa è un'altra storia) il 16 lungo scorso durante un concerto dei Coldplay la telecamera che va in cerca di scene romantiche per proiettarle sul maxischermo. A un certo punto compare una coppia abbracciata che, accortasi di essere ripresa, si imbarazza e si allontana. Ma la frittata è fatta. I due sono due capoccia dell'azienda Astronomer, il ceo Andy Byron e la numero uno delle risorse umane, Kristin Cabot. Di loro si accorge anche Chris Martin, frontman della band inglese, che commenta la strana scenetta: «O hanno una relazione segreta o sono timidi». Indovina un po?

La vicenda finisce sui giornali di tutto il mondo e provoca un uragano tra pubblico e privato. I due infatti hanno violato la policy aziendale che vieta relazioni non dichiarate tra dipendenti, in particolare perché lui è il capo di lei, che peraltro aveva anche il compito, in quanto capo delle risorse umane, di vigilare sul rispetto della stessa. Ergo: cacciati tutti e due, con infamia globale e molte risatine. Senza contare il disastro privato: Byron era spostato e aveva ufficialmente tradito la moglie.

Quanto alla Cabot, anche di lei inizialmente si era detto che fosse sposata. Ma ora emergono nuovi dettagli sulla situazione che da un lato complicano la cosa ma dall'altro fanno immaginare che il caso della «kiss cam» possa essere stato ingigantito dai media. Secondo quanto raccontato da un'amica della coppia al Times, infatti, la Cabot infatti al momento dell'incidente si era appena separata dal marito Andrew, peraltro pare in modo pacifico. Al punto che anche lui, il marito passato per «cornuto» per due mesi, era invece allo stesso concerto in Massachusetts, con la sua nuova fiamma.

Peraltro la donna intervistata del Times sembra derubricare la relazione tra Byron e Cabot a una «grande amicizia». «Kristin non si stava nascondendo - aggiunge la donna - non sa perché si è abbassata.

Sapeva che era inappropriato comportarsi in quel modo con il suo capo, essendo lei responsabile delle risorse umane». «Ora lei si sta assicurando che i suoi figli stiano bene dopo il grande clamore mediatico e questo richiederà tempo. La disinformazione è stata la cosa più sconvolgente».