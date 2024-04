"Ho prurito alla schiena", ma scopre un tumore terminale

Sta facendo in queste ore il giro del web la tragica storia di un papà di 52 anni di Derby, in Inghilterra, che ha di recente scoperto di essere affetto da un tumore al seno in fase terminale: per quanto si tratti di una forma di cancro molto rara tra gli uomini, il suo non è comunque un caso unico al mondo.

Il protagonista della vicenda, Geoff Sweeney, si è confessato in un'intervista rilasciata al Liverpool Echo, spiegando in quali circostanze abbia ricevuto la terribile diagnosi e descrivendo i sintomi che lo hanno spinto a chiedere l'aiuto di un medico per comprendere l'origine dei suoi problemi.

"Tutto ha avuto inizio quando sono caduto da una parete da arrampicata e mi sono fatto male al petto" , racconta l'uomo, "ero pieno di ecchimosi, e inoltre avevo uno strano prurito alla schiena" . Dopo qualche giorno la situazione sembra migliorare, eppure c'è chiaramente qualcosa di strano. "I lividi sono passati, ma uno non voleva andarsene ed era anche un po' gonfio, inoltre la schiena continuava a prudermi in modo insopportabile" , prosegue il 52enne. È a quel punto che decide di ottenere un consulto medico: "Il dottore mi ha fatto fare tutti gli esami del caso" , racconta ancora, "ho scoperto di avere un tumore alla mammella e sono rimasto scioccato" .

Da quel momento in poi inizia tutto il lungo e difficile percorso di cure, ma la consapevolezza che la lotta sia vana rende tutto molto più amaro. "È un tumore al seno molto aggressivo e non so quanto tempo ancora mi resti" , rivela Geoff Sweeney, "ora, l'unica cosa che desidero è trascorrere più tempo possibile con la mia famiglia: mia moglie Lyndsey e le mie figlie Freya e Sophie".

Una certezza del genere spezza le gambe, ma il 52enne non ha intenzione di gettare al vento gli ultimi istanti della sua esistenza terrena. "Sto per morire, ma nessuno può dirmi quando arriverà quel momento perché non c'è un tempo preciso" , racconta ancora il diretto interessato. "Al momento non è cambiato molto nella mia vita, ho solo questa consapevolezza in più. D'ora in avanti, posso solo vivermi tutto al massimo".

Nel frattempo cerca di dare il suo contributo per diffondere la conoscenza del cancro al seno tra gli uomini e fornire degli strumenti che possano aiutare qualcuno e magari salvargli la vita: per questo motivo prenderà parte all'evento benefico "The Show", promosso dall'organizzazione Breast Cancer Now. "Sì, il tumore al seno colpisce prevalentemente le donne, ma la mia partecipazione alla serata è importante per dimostrare che chiunque, compresi gli uomini, si può ammalare di cancro al seno" , spiega in conclusione Geoff.

"Ciò che vorrei dire è che se avete qualche preoccupazione o qualche sensazione strana nel vostro corpo, fate tutti i controlli, perché possono davvero salvare la vostra vita".