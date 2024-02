Incendio in una centrale nucleare in Francia, spenti i reattori

Incendio nella centrale nucleare di Chinon, in Francia. Il rogo, riferisce l'azienda energetica francese Edf, si è sviluppato nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio intorno alle 2.40 nell'impianto situato nel dipartimento dell'Indre-et-Loire, sulla riva sinistra del fiume Loira. " È scoppiato un incendio nel trasformatore principale dell'unità di produzione numero 3, situata fuori dalla zona nucleare. L'unità di produzione numero 3 della centrale nucleare di Chinon si è spenta automaticamente, in conformità con i sistemi di sicurezza e protezione del reattore ", fa sapere Edf in un comunicato stampa. Le fiamme sono state domate e non si registrano danni né alla struttura né all'ambiente circostante.

L'Asn, l'agenzia del governo che gestisce la sicurezza nucleare, ha annunciato l'attivazione di un piano di emergenza interno. " La perdita – si legge in una nota dell'Asn – dell'alimentazione elettrica esterna principale al reattore 3, in seguito a questo incendio, ha portato allo spegnimento automatico del reattore. Le attrezzature antincendio necessarie per spegnere l'incendio sono state messe in servizio ".

Sul posto si sono immediatamente recate le squadre di intervento, coadiuvate dai servizi di emergenza per spegnere l'incendio che ha causato un'interruzione della forniture di energia elettrica e il conseguente shutdown automatico. I reattori 3 e 4 della centrale sono dunque chiusi per ragioni di sicurezza.

Quella di Chinon è una delle più antiche centrali nucleari francesi, essendo operativa dal 1963. In origine aveva sette reattori, ma tre sono stati dismessi nel corso degli anni. Secondo le stime di Edf, i reattori attualmente in servizio hanno prodotto 17,24 TWh di elettricità, in percentuale il 5,4% di tutta la produzione energetica francese.