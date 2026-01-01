Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari francesi del bar a Crans-Montana distrutto dalle fiamme

La tragedia che ha colpito Crans-Montana nella notte di Capodanno continua a scuotere la Svizzera e l’Europa. L’incendio scoppiato all’interno del bar-discoteca Le Constellation ha causato almeno 47 vittime e oltre 100 feriti, molti dei quali in gravi condizioni. Intanto emergono nuovi dettagli sui proprietari del locale, una coppia di ristoratori francesi.

Secondo il registro di commercio del Canton Vallese, il bar era di proprietà di Jacques e Jessica Moretti, che avevano rilevato l’attività nel 2015. I due sono sopravvissuti, ma risultano profondamente scossi dall’accaduto. Jessica Moretti, presente nel locale al momento del rogo, ha riportato ustioni a un braccio ed è stata coinvolta direttamente nell’incendio. Il marito, invece, non si trovava all’interno del Constellation quando sono divampate le fiamme, secondo quanto riferito da fonti vicine all’indagine, si trovava in uno degli altri locali gestiti dalla coppia.

Il Ministero degli Affari Esteri francese aveva inizialmente confermato la presenza di due cittadini francesi tra i feriti, senza specificare l’identità. Successivamente, fonti giornalistiche hanno chiarito che si trattava dei proprietari del locale.

“Sono vivi, ma è una catastrofe”

A confermare che la coppia è sopravvissuta è anche Jean-Thomas Filippini, artista corso e amico dei Moretti, che ha raccontato di aver ricevuto notizie direttamente da Jessica nelle prime ore del mattino. " Ho passato la notte cercando di contattarli. Verso le cinque mi ha risposto lei, dicendomi che erano vivi, ma che quanto accaduto era una catastrofe ", ha spiegato.

Filippini aveva conosciuto la coppia proprio al Constellation nel 2015, quando si era esibito con la sua band la notte di San Silvestro. Da allora il rapporto di amicizia è proseguito negli anni. " Quando tornano in Corsica cerchiamo sempre di vederci, anche se lavorano senza sosta ", ha aggiunto.

La carriera nel mondo della ristorazione

Jacques Moretti è originario della Corsica è nato a Ghisonaccia, mentre Jessica Moretti, quarantenne, è cresciuta in Costa Azzurra, dove ha studiato e vissuto a lungo prima di trasferirsi in Svizzera. La coppia si è conosciuta e sposata in Corsica.

Arrivati a Crans-Montana nei primi anni Duemila, nel 2015 hanno deciso di rilevare Le Constellation, allora chiuso e in stato di abbandono. Sotto la loro gestione il locale è diventato uno dei punti di riferimento della vita notturna della stazione sciistica, soprattutto durante l’alta stagione. La capienza arrivava fino a 300 persone all’interno, più una quarantina sulla terrazza.

Oltre al Constellation, i Moretti sono proprietari anche di Le Senso, bar-ristorante specializzato in hamburger a Crans-Montana, e del Vieux Chalet a Lens, una locanda di ispirazione corsa. Attraverso membri dello staff, la coppia ha fatto sapere di aver perso alcuni dipendenti nell’incendio e di essere profondamente colpita dalla tragedia.

L’inchiesta

Il rogo è scoppiato intorno all’1.30 del 1° gennaio. Secondo la prima ricostruzione della procura svizzera, l’ipotesi principale è quella di una conflagrazione improvvisa seguita da un’esplosione.