Incidente in pista a Ginevra, aeroporto chiuso e voli sospesi: cosa è successo

L'aeroporto di Ginevra rimarrà chiuso almeno per le prossime due ore a causa di un incidente non grave che si è verificato lungo una delle piste a disposizione dei velivoli. A causa di questo problema tutti i voli il cui atterraggio era previsto a l'Aéroport international de Genève-Cointrin saranno dirottati verso altri terminal, mentre le partenze sono state posticipate.

Stando a quanto riferito da Ticino News, a generare il problema sarebbe stato un jet privato, uscito di pista durante le fasi di atterraggio e rimasto letteralmente impantanato nel terreno erboso ai lati del percorso asfaltato. L'errore del pilota ha portato quindi alla chiusura non solo della pista interessata dall'incidente ma dell'intero scalo, così da consentire al personale dell'aeroporto di intervenire in tutta sicurezza per liberare il piccolo velivolo.

Secondo un portavoce de l'Aéroport international de Genève-Cointrin Ignace Jennerat, il traffico aereo è stato interrotto a partire dalle ore 18:30 e non riprenderà prima di due ore. Secondo un testimone intercettato da Le Matin, non ci sarebbero feriti: un'ipotesi che ha successivamente trovato conferma anche in un breve comunicato rilasciato dalle autorità dell'aeroporto di Ginevra su X-Twitter. "Disagi al traffico: a causa di un incidente operativo le piste sono temporaneamente chiuse. Non sono stati segnalati feriti, le squadre stanno attualmente operando. Ci scusiamo per il disagio e vi terremo informati sugli sviluppi" , si legge nel post. Si attendono, ovviamente, pesanti ripercussioni e ritardi.