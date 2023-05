Chi sono gli italiani invitati a Londra da re Carlo III

Tantissimi i volti noti presenti all'incoronazione di re Carlo III a Londra. Non ci sono stati solo i nobili nella cattedrale di Westminster, perché le telecamere hanno inquadrato anche volti della cultura pop, dello spettacolo, del cinema e della musica. Ovviamente, non sono mancati i capi di Stati e alcuni capi di governo. Tra questi, ha presenziato anche Sergio Mattarella insieme a sua figlia. Il nostro presidente della Repubblica è stato parte di quella ristretta e selezionatissima cerchia di italiani che sono stati invitati dalla famiglia reale all'appuntamento più atteso dell'anno.

Ha fatto discutere, almeno nel nostro Paese, l'assenza dei rappresentanti di casa Savoia di entrambi i rami. Una scelta, da parte degli inglesi, che si basa sulla volontà di re Carlo III di snellire e ottimizzare costi e cerimoniale. Per la sua incoronazione sono state invitate poco più di duemila persone, ben al di sotto delle ottomila che, invece, presenziarono all'incoronazione di sua madre, la regina Elisabetta II. Viene, invece, conteggiato tra gli italiani invitati all'evento, anche se non è nato nel nostro Paese, Edoardo Mapelli Mozzi. Il conte è stato presente all'incoronazione di Carlo III nelle prime file della famiglia reale non perché esponente dell'aristocrazia italiana ma perché sposato da poco meno di due anni con Beatrice di York, figlia del principe Andrew, quindi nipote del re e cugina di William e Harry. Edoardo Mapelli Mozzi è figlio di un conte bergamasco ed è operativo nel settore immobiliare. In Italia, è di proprietà della sua famiglia il palazzo di Locate Ponte San Pietro.

Ci sono, poi, altri due italiani che però non sono stati presenti all'interno dell'abbazia ma che parteciperanno all'evento serale dell'incoronazione. Si tratta di due artisti di grande lignaggio. Il primo è Andrea Bocelli, che è stato invitato a invitato a esibirsi il prossimo 7 maggio nel parco del castello di Windsor insieme a Katy Perry, Lionel Richie e i Take That, anche se non in formazione completa. L'ultimo, non per importanza, a essere considerato nel "pacchetto" di italiani presenti all'incoronazione è un altro invitato nato a Londra ma figlio di un italiano. Lui è sir Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera House di Londra dal 2002.