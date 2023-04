"Prove cinesi di accerchiamento". Sale la tensione a Taiwan

Decine di aerei, navi e persino l’utilizzo del cosiddetto "scorpione a due code", un particolare drone con il quale è stata completata un’inedita prova di accerchiamento su Taiwan. Le acque dello Stretto di Taiwan tornano a ribollire di tensioni dopo giorni di calma apparente. La Cina ha ripreso le sue operazioni militari intorno all’isola, mobilitando 38 velivoli, 6 imbarcazioni e il citato drone Tb-001. Allo stesso tempo il teatro orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha dichiarato di avere monitorato il passaggio di un aereo da pattugliamento marittimo statunitense P-8A Poseidon e denunciato recenti " azioni provocatorie " compiute dai mezzi militari statunitensi nello Stretto di Taiwan.

Cosa succede a Taiwan

Quando in Italia era da poco scoccata la mezzanotte, alle 6 locali il ministero della Difesa di Taiwan ha fatto sapere che le sue forze armate " hanno monitorato la situazione e mobilitato aeronautica, marina e sistemi missilistici terrestri " per seguire le attività dei mezzi da guerra mossi dalla Cina.

Di questi, 19 jet (tra cui 5 Su-30 e otto J-10) hanno tagliato " la linea mediana dello Stretto di Taiwan o sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) ", il numero più alto di incursioni da quando la Cina ha concluso tre giorni di esercitazioni all'inizio del mese. Un drone Tb-001 cinese ha invece volato intorno a Taiwan effettuando una singolare prova di accerchiamento attorno a quella che Pechino considera una provincia ribelle.

Il Tb-001 è un drone da combattimento cinese a lungo raggio, in grado di trasportare un carico di armi di grandi dimensioni. Il cosiddetto "scorpione a due code" ha attraversato la linea mediana, confine non ufficiale che divide lo Stretto di Taiwan, per poi volare sulla costa orientale prima di tornare verso la costa cinese. Secondo i media locali, è la prima volta che il ministero della Difesa di Taiwan segnala un aereo militare cinese che gira intorno all'isola da un'estremità all'altra della linea mediana.

Il drone Tb-001 e la risposta di Taipei

A proposito del Tb-001, stiamo parlando di uno dei droni più grandi dell'arsenale militare cinese, di un velivolo che vanta un raggio di volo di 6mila chilometri (3.700 miglia). La Cina lo aveva già utilizzato durante le esercitazioni militari che si sono concluse il 10 aprile, le stesse che prevedevano la simulazione di attacchi mirati e di un blocco di Taiwan e che erano state effettuate in risposta alla visita della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen negli Stati Uniti, dove ha incontrato il presidente della Camera Kevin McCarthy.

Nei giorni scorsi, l'esercito di Taiwan ha dichiarato che si eserciterà a intercettare le navi da guerra e a combattere un blocco cinese dell'isola durante le esercitazioni di guerra annuali di luglio. Non solo: nelle ultime ore, fonti militari di Taipei hanno segnalato, per la prossima settimana, l'arrivo sull'isola di rappresentanti di 25 contractors della Difesa statunitense per il Taiwan-Us Defense Industry Forum. La delegazione, secondo quanto trapelato da Taipei, visiterà anche il ministero della Difesa Nazionale e il maggiore istituto di ricerca militare dell'isola, il National Chung-shan Institute of Science and Technology.

Il passaggio della nave Usa

A rendere la situazione ancora più tesa c’è da segnalare il passaggio di un aereo da pattugliamento marittimo Usa attraverso lo Stretto di Taiwan (non un episodio inedito), un gesto che Pechino ha bollato come provocazione.

" Il teatro orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha organizzato aerei da combattimento per seguire e monitorare l'aereo statunitense durante tutto il processo ", si legge in una nota del teatro orientale dell'Epl a firma del portavoce Shi Yi.

" Negli ultimi tempi navi e aerei da guerra statunitensi hanno spesso effettuato azioni provocatorie, dimostrando pienamente che gli Stati Uniti sono un perturbatore della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan e creano rischi per la sicurezza nello Stretto di Taiwan ", prosegue la nota, sottolineando che " le truppe del teatro mantengono sempre un alto livello di allerta e difendono risolutamente la sovranità e la sicurezza nazionale, nonché la pace e la stabilità regionali ".