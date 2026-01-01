Inferno a Crans-Montana, chi sono i tre ragazzi ricoverati al Niguarda

Mentre in Svizzera si piangono le 47 vittime dell'incendio a Crans-Montana, in Italia stanno per arrivare tre ragazzi italiani coinvolti nell'esplosione. A darne comunicazione è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso. I giovani saranno trasferiti presso l'ospedale Niguarda di Milano.

Stando a quanto riferito da Bertolaso, alcuni elicotteri Areu sono partiti per andare a prendere i tre italiani, atterrando a Sion. I ragazzi hanno riportato gravi ustioni, ma sono trasportabili, pertanto è possibile procedere con il trasferimento all'ospedale milanese. "Sono tre giovani, una ragazza che non ha neanche 30 anni più altri due giovanissimi di 16 anni ", ha dichirato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. "Sono intubati, abbastanza gravi, non sono gravissimi. Il nostro team li sta già aspettando. Al Centro ustioni abbiamo richiamato tutto il personale, 18 posti letto pronti ", ha aggiunto.

L'Italia è in contatto con il governo svizzero mediante il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Non si discute sul fatto che chi ha bisogno di assistenza in questa regione trova tutta l'assistenza di cui ha bisogno. I tre che sono in arrivo sono tutti e tre italiani giovanissimi. Non sappiamo da dove vengono, se sono lombardi, milanesi o se vengono da un'altra parte del nostro Paese. Siccome sappiamo che ci sono altri italiani, stiamo facendo il censimento da un lato per sapere tutti quelli che sono ricoverati negli ospedali del Paese svizzero ", ha chiarito.

A quanto pare le condizioni dei giovani sono molto serie, dato che si parla di ustioni che interessano il 30-40% del corpo.

Vi sono poi altri due italiani ch al momento sono ricoverati negli ospedali di Zurigo e Berna.

In questo caso la gravità delle ustioni non consente il trasferimento. Il ragazzo ricoverato aè figlio di un abituale frequentatore della località sciistica svizzera. Le sue condizioni sono definite gravissime, le ustioni riportate sono molto profonde.