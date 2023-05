Influencer muore in diretta su TikTok: ecco cosa ha bevuto per sfida

Ascolta ora: "Influencer muore in diretta su TikTok: ecco cosa ha bevuto per sfida"

Un influencer di 34 anni, Sanqiange (lo pseudonimo), è morto dopo aver trasmesso una diretta su Douyin (la versione cinese di TikTok) in cui beveva quattro bottiglie di Baijiu, un potentissimo superalcolico. Secondo quanto raccontano i media locali, il giovane aveva partecipato ad una sfida contro un collega tiktoker che prevedeva un pegno alcolico per il partecipante sconfitto. La vicenda ha riaperto il dibattito sull'utilizzo dei social media da parte dei creator (chi realizza contenuti per il web ndr) che monetizzano con le challange promuovendo, altresì, comportamenti scorretti e pericolosi.

Il decesso dell'influencer

La notizia, diffusa dal quotidiano online Shangyou news, è stata rilanciata dalla CNN. I fatti risalgono a giovedì 16 maggio. Sanqiange, riporta l'emittente televisiva statunitense, aveva accettato una sfida nota con il nome di "PK" contro un altro collega influencer. La challange prevedeva di bere Baijiu, un liquore cinese con una gradazione alcolica compresa tra il 30% e il 60%, in caso di sconfitta. Il 34enne, come si vede nel video poi diventato virale sui social, ha bevuto tutto d'un fiato ben quattro bottiglie del superalcolico. I genitori lo ha trovato senza vita, nella sua camera da letto, alcune ore dopo la pericolosa fida.

La testimonianza dell'amico

Un amico di Sanqiange - all'anagrafe Wang - ha raccontato a Shangyou News di aver assisto alla performance in diretta. " Non so quanto avesse consumato prima che mi sintonizzassi. - ha spiegato il ragazzo - Ma nell'ultima parte del video, l'ho visto finire tre bottiglie prima di iniziare con una quarta. La sfida 'PK' è finita verso l'una notte. Quando i suoi genitori lo hanno trovato, lui era già morto. Non hanno fatto nemmeno in tempo a chiamare i soccorsi ".

Il dibattito sulle challange

Il 34enne non era nuovo a questo genere di sfide. L'anno scorso, la piattaforma cinese Douyin gli aveva bloccato l'account ma poi lui, cambiando il nome e le credenziali di accesso, era riuscito a creare nuovi profili social. La tragedia ha riaperto il dibattito sulla necessità di applicare nuove restrizioni per le challenge online. Douyin già vieta di bere alcolici durante le dirette ma, alla luce di quanto accaduto, saranno presi ulteriori provvedimenti in materia di sicurezza.