Ibiza, italiano trovato senza vita dopo essere stato accoltellato

La stampa spagnola scrive che un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento. La Guardia Civil indaga sul caso. Secondo i media locali la vittima sarebbe un cittadino italiano di circa 30 anni originario di Napoli. L'aggressione è avvenuta nell'area di Platja d'en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso.

Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima si è dato alla fuga. L'uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo.

Contattata dall'Ansa la Guardia Civil spiega di non poter dare al momento ulteriori indicazioni sulla dinamica dell'accaduto e sui possibili moventi, oltre che sulla nazionalità della vittima.

Alcuni testimoni, aggiunge il quotidiano, hanno riferito di aver visto l'uomo mentre parlava con altre due persone "in una lingua straniera", poco prima dell'aggressione. Personale sanitario accorso sul posto dopo che la vittima era stata colpita ha provato a rianimarla ma senza successo.

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