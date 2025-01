Instagram lancia Edits: la nuova app di montaggio video per sfidare a CapCut

Ascolta ora 00:00 00:00

La guerra economica dei social network non conosce la parola tregua. Dopo il protagonismo mediatico di TikTok degli ultimi giorni, Instagram si prende la scena e lancia Edits, una nuova app per montare i video su smartphone. Il CEO di Instagram ha deciso di prendere la palla al balzo annunciando il lancio di una nuova app per la creazione e la condivisione di brevi video. Si chiamerà Edits, una suite completa di strumenti che dovrebbe fare concorrenza a CapCut.

L'annuncio di Instagram

"Oggi annunciamo Edits, una nuovissima app per fare video sul tuo telefono" , ha dichiarato l'ad di Instagram, Adam Mosseri, in un filmato pubblicato sulla piattaforma. "Molto sta succedendo nel mondo in questo momento, e qualunque cosa accada, pensiamo che sia nostro compito realizzare gli strumenti creativi più coinvolgenti per coloro che fanno video, non solo per Instagram, ma per le piattaforme là fuori" , ha aggiunto Mosseri.

Le funzioni dell'app

Stando alle promesse di Mosseri, la nuova app, oltre a nuovi strumenti di editing inclusi effetti green screen, sovrapposizioni di testo, animazioni basate sull’intelligenza artificiale, sottotitoli generati automaticamente, effetti sonori e sticker, avrà dalla sua parte la possibilità di condividere le bozze con gli amici, una fotocamera di altissima qualità e nuovi insights, con una panoramica dell’engagement dei follower. Ma non solo.

La nuova app, secondo quanto dichiarato da Mosseri e riportato nella descrizione dell’app sull’App Store, fornirà una scheda ispirazione per raccogliere idee e trovare spunti creativi; uno spazio dedicato all’organizzazione delle bozze e dei progetti in corso; uno strumento per monitorare le visualizzazioni e frequenza dei salti degli utenti. Tra queste novità, ovviamente, non poteva mancare l’integrazione con Instagram per esportare facilmente i contenuti e analizzare le performance nei Reels. La piattaforma consentirà di creare video fino a 10 minuti con una risoluzione massima di 1080p.

Le differenze con CapCut

Le differenze con CapCut, secondo Mosseri, si sentiranno.

Rispondendo su Threads al giornalista Chris Welch di The Verge, ha affermato che Edits avrà un approccio diverso rispetto a CapCut. L’app, ha continuato il CEO, sarà dotata di una gamma più ampia di strumenti creativi, ma probabilmente avrà un pubblico più ristretto. Intanto il rilascio ufficiale è previsto per il 13 marzo 2025