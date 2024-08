Islanda, crolla una grotta di ghiaccio: un morto e due turisti dispersi

Ascolta ora 00:00 00:00

É grave il bilancio del crollo di una grotta di ghiaccio avvenuto ieri nel sud ovest dell'Islanda, dove un gruppo di turisti si era recato in visita. Fino a questo momento si registrano una persona deceduta, un'altra ricoverata in gravi condizioni e due dispersi. Venticinque esploratori, di diverse nazionalità, erano impegnati in un tour organizzato nella località del ghiacciaio Breidamerkurjokull insieme a una guida, quando una parete della grotta è franata. A dare la notizia sono stati gli agenti della polizia di Sudurland, attraverso un comunicato stampa.

La vicenda

Secondo la stessa fonte, quattro persone sarebbero rimaste bloccate sotto il ghiaccio e due di loro sarebbero state ritrovate poco dopo, ma gravemente ferite. In una dichiarazione successiva, la polizia ha annunciato che una persona è stata "dichiarata morta sul posto" . L'altro turista tratto in salvo è stato trasportato in ospedale in elicottero e versa in condizioni gravi ma stabili.

I soccorsi

Intanto, proseguono le ricerche dei due dispersi. "Un gran numero di soccorritori e operatori stanno prendendo parte all'operazione" , hanno detto i poliziotti, aggiungendo che le condizioni sono "difficili".

stanno provando a tagliare il ghiaccio con motoseghe, ma le operazioni si stanno dilungando più del previsto. Il ghiacciaio dove è avvenuto l'incidente si trova vicino alla laguna glaciale di Jokulsarlon, una delle destinazioni turistiche più popolari dell'Islanda.