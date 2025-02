Nuovo attacco hacker dei filorussi: colpiti ministero del Made in Italy e Gdf

Ascolta ora 00:00 00:00

Il gruppo di hacker filorussi Noname057 (16) ha colpito ancora le infrastrutture informatiche italiane in risposta alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. " Punire l'Italia con missili DDoS sui siti web ", scrivono nella rivendicazione degli attacchi, alcuni dei quali si sono risolti in pochi minuti senza causare danni operativi. Stavolta, il collettivo di hacker si è concentrato sui siti ministeriali, colpendo in particolare il ministero dell'Interno, il ministero dell'Economia e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Hanno messo nel loro mirino anche alcuni sottodomini come quello dei concorsi del ministero della Difesa e della Guardia di Finanza, oltre a quello dell'Aeronaurica militare.

La maggior parte dei domini sono stati messi in down da attacchi di tipo "Ping Of Death", che vengono condotti con "pacchetti" di dati sovradimensionati che "intasano" le linee di accesso ai siti, rendendoli di fatto inutilizzabili. Un pacchetto IPv4 ha dimensioni massime di 65.535 byte e la maggior parte dei computer legacy non è in grado di gestire questi "pacchetti". L'invio di Ping più grandi viola le regole Ip e viene bloccato, motivo per il quale durante un attacco "Ping Of Death" i "pacchetti" vengono inviati in frammenti: quando il sistema va automaticamente ad assemblarli per "leggerli" si verifica il payload sovradimensionato che di fatto blocca tutto. È uno degli attacchi più rudimentali che vengono condotti sulle infrastrutture web ma è anche uno di quelli che nel breve periodo ha maggiore efficacia, nonostante i tecnici siano in grado di risolverlo in pochi minuti con le nuove tecnologie e conoscenze.

Nella giornata di ieri lo stesso gruppo di hacker filorussi ha rivendicato un attacco contro siti di banche e aziende di trasporto. Da mesi i sistemi italiani sono oggetto di questi attacchi e i siti che vengono messi nel mirino sono pressoché sempre gli stessi. Ieri, la procura di Roma ha ricevuto un'informativa dalla Polizia Postale per chi attacchi condotti ed è probabile che oggi accada lo stesso. Non è noto, ovviamente, chi si nasconda dietro questo collettivo.

In Europa ci sono troppi partiti apertamente fascisti e hanno i loro siti web... Spero che tu capisca cosa voglio dire. Morte ai fascisti

Tuttavia, proprio in queste ore Noname057 (16) ha lanciato una campagna di adesione per nuovi membri al grido di "", mentre i suoi sostenitori minacciano nuove azioni in tutta Europa: "".