Voli aerei, poltrona per cani in prima classe. L'ira degli ambientalisti

I migliori amici dell'uomo viaggiano in prima classe, anzi di più: a loro sono riservati lussuosi jet privati con poltre in pelle ad hoc, ovviamente accompagnati dai loro padroni per un viaggio comodo e indimenticabile. Costo dell'operazione circa 9.400 euro per la sola tratta Londra-Dubai. L'esperienza offerta dalla K9-Jets, società inglese che noleggia jet privati per gli animali domestici non è per nulla piaciuta agli ambientalisti britannici Extinction Rebellion che si sono scagliati contro tutto questo lusso, ritenuto eccessivo, per far viaggiare i cani.

Le proteste

Nella mission dell'azienda si legge che è consentito agli animali domestici stare al fianco dei propri padroni nella cabina di un jet privato di lusso " invece di essere limitati nella stiva di un aereo commerciale. Il servizio garantisce un ambiente rilassato e senza stress per te e i tuoi compagni a quattro zampe ": se i cani possono stare " sulle tue ginocchia o al tuo fianco in cabina ", i gatti devono invece stare nella loro trasportina ma un aspetto che interessa i loro ricchi proprietari è evitare le code per dogana e controlli sicurezza. Nonostante la K9-Jest faccia sapere che sono compensate le emissioni di carbonio su tutti i voli, gli ambientalisti non ci stanno accusando i loro padroni "capaci di amare gli animali come esseri umani senza però rendersi conto che la natura, intorno a loro sta crollando, e quindi a rinsavire".

Il sito Facebook ufficiale della società conta migliaia di followers e decine di foto con gli amici a 4 zampe in primo piano nelle loro poltrone ad hoc oppure lungo i piccoli corridoi dei jet tra le risate compiaciute dei suoi padroni che, durante il volo, sorseggiano calici di champagne. Agli ambientalisti infastiscono anche le costose scodelle di porcellana spesso riservate a cani e gatti. Le destinazioni sono molteplici: Londra, New Jersey, Dubai, Los Angeles, Francoforte, Lisbona, Parigi. " Regalità del Golden Retriever!ì È stato un vero piacere incontrare Ellie ed Emma (e ovviamente Katie e Kevin) dopo il loro primo volo sul K9 Jtes", si legge su un post su Facebook con i padroni felici prima di imbarcarsi con la loro coppia di "amici" a quattro zampe.

La risposta della compagnia