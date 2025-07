Kate e William volano verso Cefalonia: cosa c'è dietro l'inusuale scelta per le vacanze

Per quest'anno William e Kate Middleton hanno scelto di trascorrere le vacanze estive a Cefalonia, in Grecia: una meta inusuale che, vista anche la massima riservatezza mantenuta finora, rivela la chiara intenzione di trascorrere qualche giorno insieme lontano da occhi indiscreti e in mezzo alle bellezze naturali mozzafiato che l'isola è in grado di regalare.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i due principi di Galles sarebbero atterrati a bordo di un jet privato nel locale aeroporto di Argostoli in compagnia dei figli George, Charlotte e Louis e dei genitori di Kate. Al momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da Kensington Palace, ulteriore indizio che conferma come la famiglia abbia voluto mantenere il più possibile un basso profilo per non generare clamore mediatico.

Ciò nonostante, tanti tra locali e turisti presenti in questi giorni sull'isola di Cefalonia non hanno potuto fare a meno di riscontrare un insolito dispiegamento di forze di sicurezza, il solito che in genere si nota quando sull'isola arrivano personaggi di grande notorietà.

Dopo l'atterraggio, i reali sono saliti a bordo di un van di lusso che li avrebbe quindi trasportati verso la loro meta, ovvero, secondo quanto riferito dai media locali, un super yacht del valore di 450 milioni di dollari di proprietà di un membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti. Le foto del maxi yacht attraccato nell'isola sono state pubblicate dai media greci, i quali hanno poi effettuato la ricerca sul web tramite un portale che traccia imbarcazioni e aerei privati di lusso: si tratterebbe dell'"Opera", nave di 146 metri appartenente allo sceicco Abdullah bin Zayed di Abu Dhabi.

Stando a quanto riportato dai tabloid inglesi, i principi avrebbero optato per questa soluzione con l'obiettivo primario di permettere in particolar modo a Kate di trascorrere del tempo in famiglia il più possibile lontano dai fotografi in un momento molto delicato nel quale ha ridotto drasticamente i propri impegni pubblici: le meraviglie del mar Ionio sono diventate per i due principi la soluzione ideale per ritemprarsi e trascorrere del tempo in famiglia ben distanti dalle località più frequentate.

Non solo, dal momento che la scelta della Grecia e delle isole ioniche consente anche di riconnettersi alle tradizioni della Royal Family: il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II e nonno di William, era originario di Corfù, parlava la lingua greca e mantenne sempre un solido

legame con gli usi e le tradizioni locali. Lo stesso Carlo ha più volte sottolineato l'affinità culturale e personale con la Grecia, per cui la scelta di Cefalonia sembra anche un modo per rinsaldare questo storico legame.