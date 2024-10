Kate Middleton e la maledizione dello zaffiro: ecco perché non porta più l'anello di Diana

Ascolta ora 00:00 00:00

I più attenti se ne saranno sicuramente accorti: nelle sue ultime uscite pubbliche, Kate Middleton non aveva più al dito l'anello di fidanzamento donatole dal marito William. Un anello di rara bellezza e dall'importante significato dato che, prima di passare alla principessa di Galles, era appartenuto alla madre dell'erede al trono, Lady Diana. Ma per quale ragione Kate avrebbe scelto di non indossarlo più?

L'anello di zaffiro

Le immagini del prezioso anello di fidanzamento con zaffiro di Kate Middleton hanno fatto il giro del mondo. Era il novembre del 2010 quando, dopo otto anni di relazione, il Principe William decise di chiedere in sposa la sua Kate, donandole l'anello una volta appartenuto a sua madre Diana. Si tratta di un gioiello di incredibile valore, con un enorme zaffiro blu contornato da una corona di diamanti. Fu ideato dall'ex gioielliere della corona inglese Garrard, che, stando a quanto raccontato, trasse ispirazione da una spilla di zaffiri e diamanti della Regina Vittoria. Nel febbraio del 1981, l'allora Principe Carlo lo scelse per la futura moglie Diana.

Un anello, dunque, appartenuto a due donne che hanno ricoperto un ruolo importante nella famiglia reale inglese.

La "scomparsa" dello zaffiro

Per quale ragione, dunque, la principessa Kate avrebbe smesso di indossare un gioiello così iconico? I più superstiziosi pensano che tale scelta sarebbe motivata da una sorta di sfortuna che aleggerebbe intorno all'anello. Tutti, del resto, conoscono la storia della principessa Diana, così come il suo tragico destino. Per alcuni, l'anello di zaffiro avrebbe portato la stessa malasorte nella vita di Kate, che in questi mesi sta duramente combattendo contro il cancro.

Qualcuno parla, dunque, di "maledizione di Lady D", passata alla storia come "la principessa triste". Diana è morta in un terribile incidente d'auto di cui ancora molto si discute, mentre Kate ha ricevuto una diagnosi di tumore. Sarebbe tutto collegato? Per alcuni pare proprio di sì, e potrebbe essere questa la ragione per cui la moglie dell'erede al trono avrebbe smesso di indossare l'anello legato alla figura della suocera.

Le motivazioni più concrete

Mettendo da parte l'elemento soprannaturale, potrebbero esserci altre ragioni per le quali Kate avrebbe deciso di mettere da parte l'anello di zaffiro. La principessa ha affrontato mesi davvero difficili, e diverse voci vicine alla famiglia reale ce l'hanno descritta come sofferente e sfinita dalle cure. Può darsi che la principessa abbia perso molto peso, e che l'anello sia diventato largo.

Invece di rischiare di, o di farlo stringere, Kate potrebbe aver deciso di lasciarlo da parte, al sicuro, per poi tornare a indossarlo quando starà meglio.

Gli stessi medici che la stanno seguendo potrebbero averle suggerito di non indossarlo per scongiurare il rischio di possibili infezioni durante la chiemioterapia.