Kate Middleton, la sorella Pippa non va al concerto di Natale ma c'è il fratello James: chi è

Nel tradizionale concerto natalizio organizzato ogni anno dalla principessa Kate al Westminster Abbey, la presenza della famiglia Middleton è sempre stata un segnale di compattezza e partecipazione. Tuttavia, in questa edizione 2025 un volto noto è mancato, quello di Pippa Middleton, che finora non aveva mai saltato l’evento. Al suo posto, o meglio, tra i presenti, si è notato il fratello minore di Kate, James Middleton, sceso in campo insieme ai genitori, rafforzando comunque l’appoggio alla sorella.

Perché Pippa mancava all’appuntamento

Secondo le cronache, la ragione dell’assenza di Pippa è piuttosto semplice, la sorella della principessa si trovava infatti non a Londra, ma negli Emirati, insieme al marito, durante il weekend del Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi. In passato, aveva saltato l’evento solo nel 2021 a causa delle restrizioni legate alla pandemia. È dunque la prima volta in quattro anni che la sorella della principessa manca il servizio natalizio.

Chi è James Middleton

James Middleton, 43 anni, è il fratello minore di Kate e, come la sorella Pippa, proviene da una famiglia che tradizionalmente ha vissuto lontano dai riflettori reali. Commerciante di origini (la famiglia costruì il proprio patrimonio con un’azienda di palloni e giochi), James, pur restando distante dai titoli nobiliari e dagli impegni ufficiali della Corona, è spesso al fianco della sorella in occasioni familiari o benefiche. In passato, ha anche parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale, ricevendo il sostegno di Kate e dimostrando quanto per la famiglia Middleton sia importante l’aiuto reciproco, la discrezione e il sostegno nei momenti difficili. La sua presenza al concerto non è una novità: sia lui sia sua moglie, Alizée Thevenet, hanno già partecipato alle precedenti edizioni del servizio natalizio organizzato da Kate.

Un Natale diverso dal solito

Per molti fan, l’assenza di Pippa, ha generato domande e qualche curiosità. Ma la spiegazione appare lineare, un impegno alternativo motivato dalla passione per la Formula 1 e dagli obblighi familiari. La sua presenza al Gp di Abu Dhabi nel weekend è coincisa con la data del concerto, rendendo verosimile la scelta di dare priorità all’evento sportivo.

Nel frattempo James, Alizée e i genitori Carole e Michael Middleton hanno fatto comunque sentire la loro vicinanza alla principessa, dimostrando che, anche con un assente, lo spirito di unità familiare non è venuto meno. Questo Natale 2025 per la famiglia Middleton si è presentato con una scena insolita: la regolare partecipazione di James, fratello “meno noto”, ma affezionato e presente, e l’assenza di Pippa, sempre incline alle tradizioni natalizie.

Una combinazione che evidenzia come, pur tra impegni e priorità diverse, la famigliae pronta a sostenersi. James, con la sua riservatezza e discrezione, conferma ancora una volta un ruolo di supporto e presenza costante, anche quando i riflettori si accendono sulla sorella maggiore.