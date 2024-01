Kate operata. E ora William sospende gli impegni ufficiali

Dalla rimozione della milza all’isterectomia. A un giorno dal doppio annuncio dell’operazione subita dalla Principessa del Galles e dell’intervento del Re pianificato per la settimana prossima, le indiscrezioni impazzano sui tabloid nazionali e in rete. Tutti a interrogarsi su quale tipo di operazione abbia avuto Kate, visto anche il lungo periodo di recupero richiesto dai medici. Si sa già che, fortunatamente, non si tratta di una patologia cancerosa, ma due settimane di permanenza in ospedale e tre mesi di recupero fanno sicuramente pensare a qualcosa di serio, come hanno subito affermato anche tutti gli esperti interpellati dai media nelle ultime ore. Si tratta però al momento soltanto di supposizioni, visto che dopo il comunicato stampa diffuso ieri da Kensington Palace, non si hanno altre notizie ufficiali.

Ieri i fotografi hanno ripreso il Principe William mentre, a bordo di un Audi lasciava la clinica londinese di Marylebone dopo aver fatto visita alla moglie. La principessa sta reagendo bene, ma è stato già confermato che dovrà rimanere ricoverata almeno per una decina giorni e non potrà veder i figli perché nella clinica non sono ammessi i bambini. Situazione di cui doveva essere ben consapevole visto che nella nota stampa Kate si scusava per essere stata costretta a posticipare i propri impegni.

Secondo fonti ben informate potrebbe essere la principessa Beatrice, figlia di Andrea, a sostituire Kate in alcune apparizioni pubbliche. William intanto ha rimandato la maggior parte dei suoi appuntamenti di rappresentanza per stare vicino alla moglie e occuparsi di più dei figli che non sono mai rimasti così a lungo senza vedere la mamma. Nel frattempo un medico del servizio sanitario nazionale, tale «dottor Mike» come recita il suo profilo su X, ha innescato una polemica sul web, suggerendo che se Kate fosse stata operata in una struttura pubblica sarebbe stata dimessa nel giro di un giorno. Immediatamente attaccato per i suoi commenti definiti da molti colleghi «puerili e irresponsabili».

Il medico ha poi chiarito che le sue affermazioni rispecchiavano la preoccupazione rispetto al fatto che nel servizio pubblico «molte persone vengono mandate a casa troppo presto, anche quando chiaramente non si sono per nulla riprese». È invece di buonumore e non vede l’ora di tornare al lavoro Re Carlo, il cui intervento alla prostata è programmato per la settimana prossima. Ad assicurarlo è stata ieri proprio la consorte Camilla da Aberdeen. La Regina è il primo membro della famiglia reale a parlare apertamente dello stato di salute del marito.