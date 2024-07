Kate, ritorno a sorpresa "Regina" di Wimbledon per rassicurare il Paese

Ascolta ora 00:00 00:00

In fondo lo speravano tutti, che all'ultimo minuto arrivasse la buona notizia. Sarà la principessa del Galles, oggi, a premiare il vincitore della finale uomini del torneo di Wimbledon, come ha sempre fatto negli ultimi otto anni. Questa sarà la sua seconda uscita pubblica - la prima è stata un mese fa in occasione della tradizionale parata in onore del Re - dopo l'annuncio della sua malattia e tra le due apparizioni come sempre le voci di corridoio e le indiscrezioni delle cosiddette «fonti molto vicine alla Famiglia» si sono rincorse. A un certo punto pareva persino che, dopo la caduta da cavallo della Principessa Anna, costatale 5 giorni di ospedale, fosse la principessa Beatrice (figlia del principe Andrea) a prendere il posto della principessa del Galles nel torneo su erba più famoso del mondo. Quella sua frase «sto facendo dei progressi, ma non sono ancora fuori pericolo», apparsa sul sito ufficiale in giugno, aleggiava ancora nell'aria come a ricordare la fragilità della Kate odierna, nascosta dietro laboriosi make up e cappellini strategici, coraggiosamente celata da un sorriso radioso eppure così evidente in

quella magrezza impossibile da nascondere. Si sa che la moglie del principe William sta proseguendo il trattamento chemioterapico e proprio perché, come lei stessa ha detto, «ci sono giorni buoni e giorni brutti», la sua presenza a ogni evento viene confermata poche ore prima.

Quello che è certo è che il legame tra la Famiglia Reale inglese e l'All England Club è antica: il primo presidente del club, nel 1917, è stato re Giorgio V. Dal 2016 la patrona è proprio la principessa del Galles che certamente non voleva mancare all'appuntamento di oggi, visto la sua genuina passione per il tennis, che risale a molto tempo prima del suo fidanzamento con William. Lei non solo è sempre stata una fan accanita, ma anche un'instancabile giocatrice di questo sport. Quando era ancora solo Kate Middleton, da piccola faceva la fila con il padre assieme a tutti gli altri per assicurarsi il pass che consente di vedere le partite nel tempio del tennis. Wimbledon è un po' un affare di famiglia per i Middleton: Kate si è vista spesso sugli spalti in compagnia della sorella Pippa e scherzosamente ha rivelato che la madre ha un debole per Roger Federer. Da duchessa di Cambridge e principessa del Galles poi, non si è persa un torneo a parte una volta, quando era in gravidanza avanzata del primo figlio.

Nel 2021 mancò la partita in cui Andy Murray vinse contro Novak Djokovic. Ne fu così dispiaciuta che più tardi rivelò di aver scritto al campione britannico scusandosi per non aver potuto essere lì a congratularsi con lui. «La sua presenza nel box reale è ormai scontata - ha detto una fan di Wimbledon ai giornalisti del Daily Telegraph -. La Principessa fa parte del mobilio», come dicono gli Inglesi in tono affettuoso. Ma tutti i sudditi del Regno sono felici oggi per questa donna di 42 anni che, secondo gli ultimi sondaggi, è la reale più amata.

Queste apparizioni pubbliche rendono ottimisti e fanno pensare al meglio, persino altri malati, almeno questo è quello che la futura regina desidera e spera, sin da quando ha reso pubblica la sua patologia. Il cancro non fa distinzioni tra nobili e comuni mortali e se ce la fa lei...