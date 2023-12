Nave colpita da una mina russa, tensione nel Mar Nero: cosa succede

Alta tensione nel Mar Nero, uno dei fronti "caldi" della guerra in corso tra Ucraina e Federazione russa. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, che cita a sua volta l'esercito di Kiev, una nave cargo - si tratterebbe di una nave portarinfuse battente bandiera panamense, - diretta verso il Danubio per caricare grano, sarebbe stata colpita da una mina russa nel Mar Nero. È solo l'ultimo di una serie di incidenti navali che coinvolgono imbarcazioni civili nel mare collegato al Mar d'Azov tramite lo stretto di Kerch: secondo Kiev, l'incidente non è affatto casuale e fa parte della serie di attacchi alle infrastrutture navali e portuali che i russi hanno drasticamente aumentato negli ultimi mesi. " Una nave civile battente bandiera panamense è saltata in aria su una mina nemica nel Mar Nero. La nave ha perso la rotta e il controllo, e un incendio è scoppiato sul ponte superiore ", ha dichiarato il comando militare meridionale dell'Ucraina su Telegram. Una persona è stata ricoverata in ospedale e un'altra ha ricevuto assistenza medica a bordo. I rimorchiatori sono stati inviati sul posto per rimuovere la nave dalla secca e portarla in porto, ha aggiunto l'esercito di Kiev. Non è chiaro, al momento, a quanto risalga l'incidente.

Escalation di attacchi russi in mare

La Federazione russa ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture portuali ucraine da metà luglio, quando Mosca ha annunciato la sospensione dell'accordo per l'esportazione di grano attraverso il Mar Nero dai porti ucraini. Tale accordo consentiva il passaggio sicuro dei carichi di grano ucraini attraverso il Mar Nero. Una volta sospeso l'accordo, Kiev ha deciso di far percorrere alle navi un percorso alternativo. Da allora, gli attacchi russi nelle acque del Mar Nero si sono intensificati poiché il fallimento dell'accordo per l'esportazione di grano sostenuto dalle Nazioni Unite ha spinto Mosca a sostenere che tutte le navi che entrano nei porti ucraini potrebbero essere considerati potenziali obiettivi militari. Lo scorso 8 novembre, secondo l'esercito ucraino, la Russia avrebbe sparato un missile contro una nave civile battente bandiera della Liberia che stava entrando in un porto nella regione di Odessa.

Battaglia navale

Nelle scorse ore, Mosca ha ammesso che una delle sue navi da guerra è stata danneggiata da un attacco ucraino avvenuto in un porto del Mar Nero. L'attacco aereo ha avuto luogo a Feodosiya, in Crimea. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che la grande nave da sbarco Novocherkassk è stata colpita da aerei ucraini che trasportavano missili guidati: il capo dell'aeronautica ucraina aveva dichiarato precedentemente che i suoi aerei da guerra avevano distrutto l'imbarcazione. Non è la prima volta che la Novocherkassk viene presa di mira dalle forze di Kiev. Nel marzo 2022, infatti, il ministero della Difesa ucraino aveva riferito che la nave era stata danneggiata in un attacco al porto ucraino occupato di Berdyansk, durante il quale era stata affondata un'altra nave d'assalto anfibio, la Saratov. Come ha spiegato alla Bbc Patrick Bury, esperto di sicurezza e difesa ed ex analista della Nato, l'ipotesi è che la nave russa trasportasse droni Shahed di fabbricazione iraniana, che Mosca ha ripetutamente utilizzato nei suoi attacchi contro obiettivi ucraini.