Il killer del ceo della sanità ha ora un volto. Diffuse le sue foto dalla Polizia di New York

Le foto del presunto killer diffuse dalla polizia in due pose diverse

Dopo appena 24 ore dall'omicidio del ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, freddato mercoledì mattina a Manhattan da un killer dal volto coperto, ora la polizia di New York ha diffuso due nuove foto del presunto omicida affinché anche la popolazione aiuti nella cattura o fornendo informazioni.

La pista partita nel pomeriggio

Già nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre, erano iniziate ad uscire alcune agenzie secondo cui la polizia di New York stava perquisendo un ostello dove presumibilmente l'uomo aveva dormito la notte prima dell'omicio di Thompson.

L'immagine diffusa

Nelle due foto diffuse il presunto killer appare a volto scoperto senza la mascherina nera che ha poi indossato per tutto il tempo dell'agguato e in seguito anche durante la fuga. In una delle due immagini sorride. La polizia non ha però specificato da dove sarebbero state prese queste foto visto che a New York ci sono, tra pubbliche e private, oltre 18mila telecamere di sicurezza.

Arrivato con la metro

Altra discrepanza l'arrivo dell'uomo. Le prime notizie diffuse parlavano di una bicicletta elettrica con cui poi si sarebbe dato alla fuga entrando a Central Park, ma ora si parla di metropolitana anche se a ben guardare le due immagini sembrano riprese da una telecamera posizionata nella hall di un albergo, probabilmente proprio l'ostello che la Polizia ha perquisito oggi. Al momento l'assassino è comunque latitante anche se dalle immagini diffuse e, si spera, grazie alla collaborazione della cittadinanza. avrebbe le ore contate. Per le ricerche, fa sapere sempre la polizia, sono stati utilizzati anche droni, elicotteri e cani in una ricerca che non ha tralasciato nessun particolare.

Risolto il mistero delle scritte sui bossoli

Questa mattina era stata diffusa la notizia secondo cui il killer avrebbe inciso alcune parole sui proiettili usati per uccidere Thompson, poi ritrovati sulla scena del crimine. "Ritardare, negare, difendere" sembravano all'inizio parole criptiche anche se da subito si è intuito che l'omicidio era strettamente legato al lavoro di Thompson.

Ora gli investigatori spiegano che queste parole sono quelle usate dagli avvocati del settore assicurativo della sanità, per

descrivere le tattiche da usare per evitare di pagare i sinistri. Gli assicuratori sanitari come UnitedHealthcare sono diventati frequenti bersagli di critiche da parte di medici e pazienti per aver complicato l'accesso alle cure.