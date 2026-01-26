L’indagine indipendente, lo “zar dei confini”, la (possibile) retromarcia di Trump sull’Ice: cosa succede negli Usa

Sono ore convulse negli Stati Uniti. Il clima è sempre più incandescente dopo l’uccisione a Minneapolis di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, colpito a morte da agenti federali durante un’operazione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). L’episodio, il secondo in poche settimane che vede un cittadino statunitense perdere la vita per mano di agenti federali nella stessa città, ha riacceso lo scontro durissimo tra l’amministrazione Trump e le autorità del Minnesota, oltre a provocare proteste di piazza in numerose metropoli americane. Ebbene, di fronte alla pressione crescente – che arriva non solo dai democratici ma anche da una parte dei repubblicani – Donald Trump ha annunciato l’invio in Minnesota di Tom Homan, definito dallo stesso presidente lo “zar dei confini”. “È duro ma giusto, riporterà direttamente a me”, ha scritto Trump su Truth Social, annunciando allo stesso tempo una maxi-indagine da 20 miliardi di dollari su presunte frodi nel welfare statale e accusando la deputata democratica Ilhan Omar di essersi arricchita in modo illecito.

Trump si affida allo zar dei confini

Secondo quanto riportato dal sito Politico, l’invio di Homan a Minneapolis potrebbe segnalare un possibile cambio di strategia dell’amministrazione Trump sull’immigrazione: meno enfasi sui numeri delle deportazioni, più attenzione (almeno nelle intenzioni) a operazioni “mirate” contro immigrati irregolari con precedenti penali.

Curioso l’identikit di Homan, 64 anni, veterano delle politiche di frontiera: ha guidato in passato il ramo deportazioni dell’Ice sotto Barack Obama ed è stato direttore ad interim dell’agenzia durante il primo mandato di Trump, prima di diventare un volto noto dei media conservatori.

La nomina di Homan arriva mentre aumentano i dubbi sulla gestione dell’ordine pubblico da parte del Dipartimento della Sicurezza Interna. Come ricostruito dalla Bbc, i video analizzati da Bbc Verify mostrano Pretti mentre filma gli agenti con il cellulare, senza un’arma visibile in mano, pochi istanti prima di essere placcato e colpito a morte. Le versioni fornite dalle autorità federali e da quelle statali restano in conflitto aperto, con il governatore Tim Walz che accusa Washington di “diffamare” la vittima e di ostacolare le indagini locali, mentre la polizia di Minneapolis denuncia di essere stata bloccata dall’accesso alla scena del crimine.

È in questo contesto che Trump ha lasciato intendere una possibile retromarcia sull’operato dell’Ice a Minneapolis. Intervistato dal Wall Street Journal, il presidente ha detto che la sua amministrazione sta “esaminando tutto” e che, “a un certo punto”, gli agenti federali potrebbero essere ritirati dalla città, senza però indicare una tempistica.

L’Ice nella bufera e la richiesta di indagini

Questa specie di apertura non placa tuttavia le proteste né le critiche bipartisan: diversi senatori repubblicani chiedono un’indagine indipendente e più trasparente, mentre i democratici minacciano di bloccare i finanziamenti al Dipartimento della Sicurezza Interna.

Intanto, le manifestazioni si moltiplicano, coinvolgendo anche New York, Chicago e Los Angeles, e persino grandi aziende del Minnesota invocano una de-escalation immediata.

La vicenda di Minneapolis è diventata così il simbolo di una crisi più ampia: quella di un’America divisa sull’immigrazione, sull’uso della forza federale e sulla fiducia nelle istituzioni, mentre la Casa Bianca cerca di tenere insieme linea dura, pressioni politiche e una possibile revisione delle proprie scelte.