L’ultimo delirio woke: “La Turandot è razzista”

Stiamo toccando il fondo, ma non sembra interessare a nessuno. I diktat della religione woke sono sempre più pervasivi e a rimetterci è il buonsenso, letteralmente distrutto da questo iper-progressismo totalmente inutile. L’ultimo delirio dei risvegliati chiama in causa Giacomo Puccini, il compositore lirico più eseguito nel mondo dopo Verdi e Mozart. Siamo negli Stati Uniti, al Metropolitan Opera di New York: in scena c’è la “Turandot”. Sul sito internet, rivolgendosi ai potenziali acquirenti dei biglietti, è spuntato un “trigger warning” da fare accapponare la pelle: sintetizzando, il capolavoro ambientato in Cina è razzista.

La nota firmata da Christopher Browner evidenzia che la “Turandot” - versione Zeffirelli, per l'aggiunta - potrebbe essere potenzialmente offensiva perché “piena di contraddizioni, distorsioni e stereotipi razziali”. “Non dovrebbe sorprendere che molti paganti di origine cinese abbiano avuto difficoltà a guardare mentre la loro stessa eredità veniva cooptata, feticizzata o dipinta come selvaggia, assetata di sangue o arretrata” , si legge ancora. Purtroppo non si tratta di una boutade, ma dell’ennesima follia woke che attenta il senno di tutti noi.