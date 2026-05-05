L'aereo si schianta contro un palazzo: due morti e tre feriti gravi

Immagini sconvolgenti quelle che arrivano dal Brasile, dove un aereo si è schiantato contro un palazzo, entrando addirittura dentro l'edificio. Il bilancio è di due morti e tre feriti gravi, tutte persone che si trovavano all'interno del velivolo. Per qualche fortuito caso, non è accaduto nulla a chi si trovava nell'abitazione rimasta coinvolta nell'incidente.

Il fatto, stando a quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, a Belo Horizonte.

L'aereo, un modello EMB-721C costruito nel 1979, era decollato dall'aeroporto di Pampulha intorno alle 12.16. Tempo pochi minuti ed è precipitato. Come è possibile vedere dai molti video che stanno circolando sul web, il velivolo sorvola la zona residenziale di Silveira, quando perde improvvisamente quota, si abbassa e finisce con lo scontrarsi contro un piccolo palazzo. L'impatto è terribile, tanto che il mezzo entra nell'edificio.

Accidente aéreo en Belo Horizonte (Brasil)



Una avioneta EMB-721C Neiva Sertanejo se estrelló contra un edificio residencial en el barrio Silveira poco después de despegar del Aeropuerto de Pampulha.

2 fallecidos (piloto y copiloto) y 3 heridos graves.

No hay víctimas en el… pic.twitter.com/hwFUjAHN20 — News Day Mundo (@NewsDayMundo) May 4, 2026

L'allarme è stato dato intorno alle 12.25, si evince dunque che la tragedia sia avvenuta pochissimi minuti dopo la partenza. Le autorità competenti dovranno quindi capire che cosa possa aver determinato il gravissimo incidente. Al momento sappiamo solo che il pilota aveva segnalato alla torre di controllo di avere difficoltà a decollare.

Stando a quanto riferito da Globo, la più grande emittente televisiva brasiliana, pilota e copilota sono morti sul colpo. I due, intrappolati tra i rottami, sono stati recuperati dai vigili del fuoco. A bordo del velivolo si trovavano cinque persone in tutto. Le altre tre persone, oltre ai piloti, si trovano adesso in gravissime condizioni.

Non ci sono stati fortunatamente feriti all'interno del palazzo. A quanto pare l'aereo si è schiantato tra il terzo e il quarto piano, dove si trovava la tromba delle scale, pertanto non è rimasto coinvolto nessuno.

"L'aereo si è schiantato tra il terzo e il quarto piano, nella tromba delle scale. Se avesse colpito i lati, avrebbe potuto colpire alcune abitazioni; quegli appartamenti erano occupati”, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Il proprietario del velivolo è stato identificato, si tratta di Flavio Loureiro Salgueiro.