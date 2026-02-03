L'ex marito di Jill Biden arrestato per l'omicidio della moglie: il cadavere trovato in soggiorno

Gli Stati Uniti sotto choc dopo che è stata diffusa la notizia dell’arresto di William Stevenson, ex marito di Jill Biden, moglie di Joe Biden ed ex First Lady. L’uomo è accusato dell’efferato omicidio della seconda moglie, Linda Stevenson.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, Stevenson l’arresto è avvenuto ieri, lunedì 2 febbraio. Il 77enne è stato portato in tribunale e poi internato presso l'istituto penitenziario Howard Young dopo non aver pagato la cauzione di 500.000 dollari.

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, l’uomo sarebbe l’autore dell’omicidio della moglie, trovata morta lo scorso 28 dicembre all’interno della casa di famiglia a Wilmington, nella Carolina del Nord. Sul decesso non è stato rivelato molto. A quanto pare è stato proprio Stevenson a dare l’allarme, facendo arrivare i soccorsi. Questi ultimi, che hanno trovato il cadavere in cucina, non hanno potuto fare nulla. A occuparsi dell’esame autoptico è stata la Divisione di Scienze Forensi del Delaware.

Dopo un mese di indagini è scattato l’arresto nei confronti di William Stevenson, proprietario del bar universitario “The Stone Balloon” sito nei pressi

dell'Università del Delaware. Stevenson, come ricorda la stampa statunitense, è stato anche il coniuge di Jill Biden. I due convolarono a nozze nel 1970, quando Jill era ancora una studentessa universitaria, per poi separarsi nel 1974.