"Hanno abusato Justin Bieber". La rivelazione sui festini di Puff Daddy

Sean Puff Diddy Combs e i suoi amici avrebbero fatto sesso con Justin Bieber. La rivelazione choc arriva da Suge Knight, co-fondatore della Death Row Records, nel corso di una intervista dal carcere con Michael Franzese, pubblicata su YouTube il 12 novembre scorso. Knight sta scontando una condanna a 28 anni di reclusione per omicidio. L'ex produttore discografico ha raccontato che "la questione delle droghe e delle cose che ha permesso a questi uomini adulti di fare del male a questo ragazzino è malsana e fottuta" .

Il racconto

Parole che immediatamente sono comparse sui principali media americani e britannici. Suge Knight ha raccontato delle "vacanze" che P. Diddy avrebbe organizzato per i suoi amici con Justin Bieber. L'ex ceo della Death Row Records ha poi descritto come la "cosa più triste del mondo" ciò che Combs e i suoi soci avrebbero "fatto a Bieber" , aggiungendo che "non certo una persona" ne era a conoscenza, eppure hanno scelto di rimanere in silenzio. "Odio davvero dirlo, perché mi piace molto Justin Bieber. E questo non sarebbe successo se Justin Bieber provenisse da una famiglia benestante. Lui proveniva praticamente da una famiglia povera. Ma il ragazzo era così talentuoso che avrebbe potuto essere più grande di Michael Jackson" , ha continuato Suge. Stando alle sue parole riportate da The Express Tribune, Diddy avrebbe spedito Bieber "con altri uomini adulti e ricchi, di successo" in viaggi "romantici" nei quali lo drogavano e abusavano di lui.

Chi è Puff Diddy

Sean John Love Combs, 55 anni, noto anche con gli pseudonimi di Puff Daddy, P. Diddy, Puffy, Diddy, e Love, è un rapper, produttore discografico e imprenditore statunitense. Combs è nato nelle case popolari di Harlem, a New York, e cresciuto a Mount Vernon. La madre Janice era modella e assistente di insegnanti, mentre il padre, Melvin Combs, era socio dello spacciatore newyorkese Frank Lucas. A 33 anni, Melvin fu colpito a morte mentre era seduto nella sua auto in Central Park West, quando Sean era un bambino.

La passione per il football

Combs si è diplomato presso la Mount Saint Michael Academy nel 1987. Ha giocato a football per l'università, e la sua squadra ha vinto un titolo di divisione nel 1986. Gli fu dato il soprannome "Puff" perché da bambino sbuffava (Huff e puff) quando era arrabbiato, e "Daddy" per il suo comportamento da playboy. Dopo l'abbandono della Howard University, nel 1990, Combs entrò alla Uptown Records di New York. Come direttore della Uptown, ha contribuito a produrre Jodeci e Mary J. Blige.

Il trampolino di lancio della musica

Nel 1993, dopo essere stato licenziato dalla Uptown, Combs ha fondato la Bad Boy Records in joint venture con la Arista Records, prendendo l'allora esordiente Notorious B.I.G. con sé. Sia Notorious B.I.G. che Craig Mack produssero rapidamente singoli di successo, seguiti da Lp di successo come Ready to Die. Combs ha scritturato diversi altri artisti con la Bad Boy, tra cui Carl Thomas, Faith Evans, 112, Total, e Father MC. The Hitmen, il suo team di produzione in-house, ha lavorato con Jodeci, Mary J. Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey, Boyz II Men, SWV, Aretha Franklin, e altri.

La faida

La sua fama iniziò ad aumentare negli anni novanta durante la faida tra East Coast e West Coast, in cui i rapper della East Coast - tra i quali lo stesso Puffy, The Notorious B.I.G., Mobb Deep e Junior M.A.F.I.A. - si scontrarono in una violenta lite (o "beef", in termine statunitense), contro i rapper affiliati alla West Coast, tra i quali Tupac Shakur, Dr. Dre, Snoop Dogg e Suge Knight, membri della Death Row. La faida si concluse nel peggiore dei modi, con le morti dell'amico d'infanzia Yaki Kadafi,19 anni, di Tupac Shakur e di Notorious B.I.G.. Questi ultimi due delitti restano tuttora irrisolti.

L'arresto

Il 23 giugno 2015 venne arrestato nel campus della Ucla a Los Angeles per aver

aggredito con un bilanciere l'allenatore di football del figlio Justin. Il cantante venne subito rilasciato su cauzione. Forbes lo indicò nel 2017 quale personaggio pubblico più ricco con guadagno di 820 milioni di dollari.