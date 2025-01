L'incredibile scoperta: cosa ha innescato gli incendi a Los  Angeles

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre non si ferma l'inferno di fuoco che ha raso al suolo gran parte di Los Angeles, la polizia e i Vigili del Fuoco stanno indagando a tutto tondo per cercare di capire cosa abbia dato inizio a quella definita come: " la perfetta tempesta di fuoco ", ovvero la serie di incendi più devastanti che abbiano mai colpito la città. Da quello che si viene a sapere le cause venute alla luce sarebbero da non credere.

L'incendio di Hurst

Quello della zona di Hurst ad esempio, potrebbe essere stato causato da un guasto elettrico. In particolare, si parla di un problema alle apparecchiature della società fornitrice di energia Southern California Edison. A riferirlo proprio Edison International, precisando di aver scoperto una linea elettrica abbattuta e un guasto in una torre quasi nello stesso momento della prima segnalazione del rogo di Hurst.

L'altra causa

Un'altra causa, anche questa incredibile, è quella di un rogo, che i vigili del fuoco pensavano di aver domato, originato dai fuochi d'rtificio fatti esplodere la notte di Capodanno. Un'analisi del Washington Post ha scoperto che l'incendio è iniziato in una parte della Temescal Ridge nelle montagne di Santa Monica, un luogo in cui era stato appiccato e spento un incendio precedente. Le immagini satellitari mostrano che 20 minuti dopo l'inizio dell'incendio di Palisades martedì scorso, il contorno del fumo corrispondeva alla cicatrice della bruciatura dell'incendio precedente.

I residenti nella zona attorno allo Skull Rock Trailhead hanno affermato che gli agenti dell'FBI e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) hanno detto che l'incendio era stato "appiccato da idioti" la notte di Capodanno.

La situazione attuale

Al momento sarebbero 24 i morti e 16 le persone disperse. 12mila sarebbeo invece le strutture abitative gravemente danneggiate o completamente distrutte. Gavin Newsom.

in termine di costi, scala e portata

il governatore della California, ha affermato che gli incendi sono attualmente il peggior disastro naturale del Paese: "".

I danni stimati

Secondo AccuWeather, il danno totale e la perdita economica causati dagli incendi boschivi sono stimati tra i 250 e i 275 miliardi di dollari.