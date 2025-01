L'incursione su TikTok di Macron finisce in polemica: il caso della multa all'influencer islamista

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo R412-6-1 del Codice francese della strada: utilizzare un dispositivo telefonico per pagare il pedaggio autostradale costituisce infrazione, tre punti in meno sulla patente e 95 euro di multa, che fa concilia? Il cittadino francese aveva pagato il dovuto con il suo cellulare utilizzando l’applicazione Apple Pay, dunque ha versato virtualmente la cifra ma poi, in qualità di noto influencer (250mila seguaci) dietro la sigla “s4iintt”, si è sfogato su TikTok perché pur essendo islamista di credo religioso, contro il governo, Macron, un nano che ha sposato la professoressa d’infanzia, gli ebrei, dichiarandosi a favore del velo per le donne, insomma tutto quello che gli passa per la testa, compreso il fatto che gli abbiano elevato una multa ingiusta. Al che, Macron, si è dimenticato delle offese alla moglie e a se medesimo e si è palesato addirittura su Tik Tok assicurando il multato che la pratica è stata girata al ministro degli Interni che si occuperà personalmente della questione e toglierà l’ammenda al citoyen. Ovviamente gli allonsenfants di Francia si sono ribellati alla discesa in campo di Macron, con tutti i problemi che affliggono il Paese e lo stesso governo, come è possibile che si scenda al livello di un tiktoker incazzato come milioni di altri automobilisti epperò privilegiato dall’astuto Emmanuel.

Non è il caso di stupirsi, Macron tenta di recuperare voti e ha capito che i social sono un buon veicolo per agganciare tous les garçons et les filles, probabilmente la professoressa, pardòn, la consorte, lo ha consigliato ad agire in tal senso, il ribelle va aiutato, la multa va azzerata.Si preannunciano altri appelli sui vari social, e un nuovo testo della Marsigliese:

Aux armes, citoyens

Formez vos bataillons

Marchons, marchons! Pardòn, Macron , Macron!