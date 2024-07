L'infanzia difficile, l'"Elegia americana" e la folgorazione a destra: chi è J.D. Vance, il candidato vicepresidente scelto da Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump ha scelto J.D. Vance come vicepresidente in caso di vittoria alle elezioni di novembre. Il senatore dell'Ohio, 39 anni, ex Marines e laureato a Yale, è un rappresentante dell'ala dura del Partito Repubblicano. È emerso per i toni aspri utilizzati nei confronti di Joe Biden, e ha scalato, negli ultimi mesi, posizioni su posizioni per la sua capacità di raccogliere donazioni nella Silicon Valley. Non è un caso che, di recente, Vance abbia organizzato raccolte di decine di milioni di dollari in un'area tradizionalmente legata ai Democratici, quella dell'alta tecnologia. La sua storia, "Hillbilly Elegy", in cui raccontava una vita di riscatto partita da una famiglia povera della classe operaia bianca, lo ha reso un simbolo dell'American Dream e della voglia di lottare contro le insicurezze dell'economia. "Ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti sia il senatore J.D. Vance, del grande stato dell'Ohio ", ha scritto il tycoon sul suo social network, Truth Social.

Chi è J.D Vance

Ma chi è davvero J.D Vance? Di lui sappiamo tutto, o quasi. Cresciuto a Jackson, Kentucky, e Middletown, Ohio, Vance ha raccontato un'infanzia consumata dalla povertà e dagli abusi nel suo best-seller del 2016, Hillbilly Elegy. La madre ha lottato contro la tossicodipendenza, e da ragazzo ha trascorso molti dei suoi anni di formazione con la nonna, che lui chiamava "mamaw". Dopo il liceo, Vance si è arruolato nel corpo dei Marines per poi prestare servizio come addetto agli affari pubblici in Iraq.

Vance è stato eletto per la prima volta al Senato degli Stati Uniti nel 2022 dopo aver sconfitto l'ex deputato democratico Tim Ryan per un seggio vacante in Ohio. Aveva apertamente criticato Trump nel 2016, quando gli esperti avevano utilizzato le sue memorie per spiegare la popolarità dell'ex presidente tra gli elettori bianchi delle zone rurali. In precedenza, lo stesso Vance aveva suggerito che Trump potesse essere " l'Hitler americano ", lo aveva definito nocivo e lo aveva paragonato a un oppioide.

Le posizioni politiche

L'ex Marines ha cambiato idea mentre si preparava per la sua corsa al Senato del 2022. Ha cancellato tweet controversi e attribuito a The Donald numerosi meriti politici. Ha quindi ottenuto l'approvazione del tycoon in una caotica primaria repubblicana al Senato e ora è uno degli alleati più leali dell'ex presidente.

La moglie di Vance, Usha Vance, è un avvocato specializzato in contenziosi presso uno studio legale con sede a San Francisco e Washington. I due si sono sposati nel 2014 e hanno tre figli: Ewan, Vivek e Mirabel. La famiglia del senatore vive nel quartiere East Walnut Hills di Cincinnati. Il possibile vicepresidente Usa possiederebbe anche una casa da 1,5 milioni di dollari ad Alexandria,

Vance incarna la cosiddetta Nuova Destra americana, un conservatorismo populista che rifiuta molte delle visioni tradizionali dei Repubblicani.

Sostiene i dazi sul commercio e si oppone all'intervento degli Stati Uniti nei conflitti esteri, in particolare nella guerra tra Russia e Ucraina. Si è anche espresso contro i potenziali tagli alla previdenza sociale. Un partner perfetto per Trump.