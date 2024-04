L'Iran assalta cargo legato a Israele: il blitz a Hormuz | Il video

Alta tensione nei pressi dello Stretto di Hormuz. Un filmato visionato dall'Associated Press ha mostrato dei commando effettuare un'irruzione in elicottero su una nave. Un funzionario della difesa del Medioriente ha attribuito l'attacco all'Iran. L'assalto, tra l'altro, era stato precedentemente riportato dallo United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) che non aveva però fornito dettagli sull'abbordaggio avvenuto nel Golfo di Oman, al largo della città portuale emiratina di Fujairah. In seguito Teheran ha confermato il sequestro da parte dei Pasdaran di un'imbarcazione legata a Israele.

L'attacco dell'Iran: cosa succede nello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale Tasnim, i Guardiani della rivoluzione hanno sequestrato il mercantile MSC Aries, battente bandiera del Portogallo e legato alla compagnia Zodiac Maritime con sede a Londra, di proprietà del miliardario israeliano di nome Eyal Ofer. Il mezzo era diretto in India. Sull'imbarcazione, riferiscono fonti citate da al-Arabiya, viaggiava un equipaggio di almeno 20 marinari filippini.

La prima segnalazione era stata lancita, come detto, dalla Ukmto, che aveva riferito che una nave era stata " sequestrata dalle autorità regionali " a 50 miglia nautiche a nord-est di Fujairah negli Emirati, vicino allo Stretto di Hormuz. In seguito Reuters e altre agenzie hanno scritto che il cargo era stato assaltato da un commando delle forze iraniane. Il quotidiano israeliano Haaretz aveva quindi svelato il nome della nava: la MSC Aries.

La risposta di Israele

" L'Iran pagherà la conseguenze per la scelta di un'ulteriore escalation della situazione ", ha avvertito il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, in un video diffuso dopo il sequestro di una nave di proprietà di un armatore israeliano nello stretto di Hormuz, episodio a cui comunque non fa riferimento. " L'Iran finanzia, addestra e arma i gruppi terroristici in Medio Oriente e oltre ", ha denunciato Hagari.

" Hamas, sostenuto dall'Iran, ha iniziato questa guerra il 7 ottobre; Hezbollah, sostenuto dall'Iran, l'ha ampliata l'8 ottobre; e da allora, le milizie sostenute dall'Iran in Iraq e Siria e gli Houthi nello Yemen, l'hanno trasformata in un conflitto globale ", ha accusato ancora il portavoce delle Idf, che è tornato a definire l'Iran " il più grande sponsor statale del terrore al mondo: la sua rete di terrore non minaccia solo le popolazioni di Israele, Gaza, Libano e Siria, il regime iraniano alimenta la guerra in Ucraina e non solo ".