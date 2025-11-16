Nuova figuraccia per Macron: apre il finestrino per salutare la folla ma non c'è nessuno

Emmanuel Macron sta attraversando di sicuro la parte più dura della sua presidenza, non solo per via di un calo evidente di consensi ma soprattutto a causa del fatto che in ogni luogo in cui mette piede partono contestazioni, insulti e fischi.

Ormai per lui è diventata una routine, per interrompere la quale talvolta l'organizzazione di eventi e manifestazioni a cui prende parte presuppone il distanziamento delle persone: così è accaduto anche l'11 novembre nel corso della parata andata in scena lungo gli Champs-Élysées, per commemorare l'armistizio del 1918.

Le immagini sono surreali, dal momento che l'inquadratura a campo lungo mostra chiaramente l'auto blindata su cui si trova Macron e le vetture che la scortano procedere lentamente lungo il viale alberato ai lati del quale è possibile scorgere solo delle transenne. Non si tratta, tuttavia, di misure di sicurezza nel senso stretto del termine, ma di un modo per evitare che nel corso di un evento così importante e sentito il presidente diventasse per l'ennesima volta oggetto di scherno e di feroci contestazioni. Ciò nonostante, il capo di Stato si è prestato per una scenetta a favore di telecamera piuttosto grottesca, abbassando il finestrino del'auto e sporgendosi per salutare un pubblico che in realtà non c'era: non solo, le poche persone presenti dietro le transenne sembravano essere proprio disinteressate al suo passaggio sugli Champs-Élysées a conclusione della cerimonia di commemorazione per i caduti.

Le critiche in patria non hanno tardato ad arrivare, soprattutto dopo che il video della sceneggiata è diventato virale sul web, e non solo. Jean Messiha ha affondato il colpo, pubblicando un post su X nel quale al filmato è associato un commento sferzante: "Macron diventa matto: dopo le commemorazioni dell'11 novembre, Emmanuel Macron ha percorso gli Champs-Élysées, svuotati dalla folla per evitare di subire contestazioni. folla spettrale, inebriato da una popolarità che esiste solo nel suo narcisismo strabordante e accecante. Secondo LCI la folla era già andata a pranzo" . A parte i meme circolati in rete, appare chiaro che il presidente è sempre più solo.