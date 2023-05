Madre lega il figlio all'auto e lo trascina per punirlo: choc negli Stati Uniti

Orrore negli Stati Uniti, dove un'insegnante di 61 anni ha deciso di punire il figlio legandolo alla propria auto e trascinandolo per un certo tratto lungo l'autostrada. La donna, accusata di aver messo in pericolo la vita di un minorenne, è stata tratta in arresto.

La violenza sul proprio figlio

Protagonista di questa incredibile vicenda è la 61enne Marion Stade, cittadina della contea di Wichita, nel Texas. Lo scorso 2 maggio, la donna ha avuto un alterco col figlio adolescente, ma invece di cercare di risolvere la questione in modo ragionevole, ha lettaralmente perso il controllo.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il ragazzo, di cui non è stata resa nota l'età (si sa solo che è un minore), aveva insultato la madre, rifiutandosi poi di scusarsi, e ciò avrebbe scatenato la reazione della Stade. Quest'ultima è riuscita ad agganciare il figlio all'auto mediante la cintura di sicurezza, per poi trascinarlo lungo l'autostrada, per la precisione la State Highway 94.

Una tortura in piena regola. Un orrore che, naturalmente, non è passato inosservato. In poco tempo, infatti, diverse segnalazioni sono state inviate all'ufficio dello sceriffo della contea di Archer. In tanti hanno raccontato di aver visto un'auto che procedeva lungo la Highway 94, costringendo una ragazzino a correre e a saltare per non cadere e finire travolto sulla carreggiata. Evidente anche l'atteggiamento sadico della persona al volante, che di tanto in tanto rallentava, arrivando a frenare, per poi dare nuovamente gas.

L'intervento delle autorità e l'arresto

Sul posto si si sono precipitate le autorità locali e Marion Stade è stata fermata proprio dal vicesceriffo, che le ha chiesto spiegazioni. La donna, secondo quanto riferisce il DailyMail, avrebbe inizialmente negato tutto, spiegando di aver semplicemente avuto un alterco col figlio e di essere ancora in attesa che lui si scusasse. L'ufficiale ha inizialmente creduto al racconto della 61enne, ma in un secondo momento è scattato l'arresto.

Sono stati i molti video forniti dai testimoni a incastrare la donna. Nei filmati si vede chiaramente come il ragazzino sia stato trascinato sulla strada con l'auto. In alcuni frame si nota anche come il minore cerchi disperatamente di aggrapparsi alla vettura nel chiaro intento di sollevarsi da terra e non essere trascinato.

Marion Stade è stata dunque arrestata con l'accusa di aver messo in pericolo la vita del minorenne. La donna è stata poi rilasciata dopo il pagamento di una cauzione di 100mila dollari.

Stando a quanto si legge su Linkedin, negli ultimi 27 anni la 61enne ha svolto la professione di insegnante presso la Southern Plains Schooling.