Malta regala l’intelligenza artificiale a tutti: è il primo Paese al mondo

Malta diventa il primo Paese al mondo a varare un programma nazionale di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale rivolto all’intera popolazione residente. L’iniziativa “AI for Everyone” è partita sette giorni fa e ha l’obiettivo di fornire a cittadini e residenti competenze di base per comprendere e utilizzare gli strumenti di AI nella vita quotidiana e nel lavoro ed è previsto un anno di abbonamento gratuito a ChatGPT Plus o Copilot.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il governo maltese, OpenAI e Microsoft ed è inserito in un piano più ampio da 100 milioni di euro per la trasformazione digitale del Paese. Gli investimenti riguardano anche cybersicurezza, blockchain, realtà virtuale e robotica. L’obiettivo, secondo il vicepremier e ministro degli Esteri Ian Borg, è “che nessuno venga lasciato indietro”.

I corsi sono stati sviluppati dalla Malta digital innovation authority insieme all’Università di Malta e le lezioni sono disponibili online in maltese e in inglese e prevedono diversi livelli, da quello introduttivo fino ai percorsi professionali. Il primo modulo dura circa due ore e non richiede competenze tecniche pregresse: è pensato per essere seguito da persone con profili sociali e lavorativi differenti.

Nella fase iniziale vengono affrontati i principi fondamentali dell’intelligenza artificiale, le possibili applicazioni degli strumenti per migliorare la produttività e sostenere l’apprendimento continuo, ma anche la necessità di verificare in modo critico i contenuti generati. Dopo il completamento dei moduli di base, gli utenti potranno scegliere percorsi di specializzazione in base ai propri obiettivi professionali e ottenere un certificato ufficiale. Per favorire la partecipazione, il governo maltese offrirà gratuitamente per un anno un abbonamento a ChatGPT Plus oppure a Microsoft 365 Personal Copilot a chi completerà il corso base di due ore.

Malta è il primo Paese a regalare ChatGPT ai cittadini, ma negli ultimi mesi sono state registrate iniziative simili in altre nazioni.

Come riportato da Wired, nel 2025 OpenAI ha stretto un accordo con la Grecia per portare i suoi servizi nelle scuole secondarie e nelle startup. In Estonia, invece, l’intesa riguarda esclusivamente gli studenti. Discorso diverso in Islanda, dove Anthropic ha garantito l’accesso libero a Claude a tutti i professori.