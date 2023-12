Tunnel allagato e Eurostar cancellati: è caos treni tra Parigi e Londra

Almeno 14 treni Eurostar sono stati cancellati sabato 30 dicembre da e verso Londra a causa dell'allagamento di un tunnel ferroviario a sud dell'Inghilterra per via dal maltempo. " A causa di un problema di infrastruttura sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, siamo costretti a cancellare alcuni treni da e per Londra ", ha dichiarato Eurostar sul suo sito web scusandosi con i passeggeri per il disservizio alla vigilia di Capodanno.

L'allagamento del tunnel

Secondo quando riporta l'agenzia di stampa britannica Pa, l'allagamento ha interessato il tunnel che si trova sotto il Tamigi. Circostanza che ha reso inevitabile la sospensione delle corse Eurostar da e verso la capitale inglese fino a fine giornata. Per oggi non sono previsti servizi ad alta velocità tra Ebbsfleet International, nel Kent, e Londra St Pancras International. Eurostar, che gestisce servizi da Londra a Parigi, Bruxelles e Amsterdam, si è scusato con i clienti per l'impatto del sui loro programmi di viaggio. " Le inondazioni nei tunnel tra St Pancras International ed Ebbsfleet non sono migliorate e i servizi ferroviari non sono in grado di funzionare . - ha dichiarato un portavoce di Eurostar - Eurostar è estremamente dispiaciuta per i problemi imprevisti che affliggono i clienti oggi, ma la sicurezza rimane la nostra priorità numero uno. Comprendiamo che questo è un momento fondamentale per tornare a casa alla fine delle festività natalizie e prima del nuovo anno e stiamo supportando i clienti nelle stazioni ".

Migliaia di passeggeri a piedi

Sono migliaia i passeggeri lasciati a piedi in uno dei fine settimana più affollati dell'anno per i treni. L'interruzione della linea ferroviaria, infatti, sta avendo ripercussioni anche per i treni della Southeastern Railway sulla stessa tratta. Il 21 dicembre, in piena stagione festiva, i passeggeri di Eurostar hanno già dovuto affrontare numerose cancellazioni di treni a causa di uno sciopero a sorpresa che ha paralizzato il tunnel della Manica. I disagi potrebbero continuare anche nelle prossime ore. Per oltre 100 aree del Paese è stato emesso l'allarme inondazioni mentre pioggia, vento e neve si abbatteranno su altre città.