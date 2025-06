Salvi mamma e bimbo di 18 mesi di Parma bloccati in Iran

Ha un lieto fine la spaventosa avventura di una mamma, e del suo bimbo di soli 18 mesi, andati in Iran per conoscere i nonni materni. I due risiedono in Italia, per la precisione a Parma, e proprio durante il periodo trascorso presso la famiglia della donna è cominciato l'attacco di Israele. Sono state ore di fortissima preoccupazione, ma le autorità italiane sono intervenute tempestivamente per garantire un rapido ritorno dei due nel nostro Paese.

A raccontare l'intera storia è stato il compagno della donna, e padre del bambino, che ha lanciato l'allarme. Salvatore Politi, medico ginecologo di Parma, ha spiegato ad Ansa che la sua compagna, una donna iraniana di 36 anni, si era recata dai propri genitori per far conoscere loro il bambino. Proprio in quei giorni è cominciato il conflitto. " Sentivano le bombe a Teheran. Non abbiamo mai pensato non fosse sicuro partire, c'erano colloqui di pace. Lei ha lasciato, sfollata, tutta la sua famiglia ", ha dichiarato.

Le autorità italiane, tuttavia, non hanno mai lasciato da soli madre e bambino. " Voglio sottolineare quanto sono stati fantastici tutti. I ragazzi della scorta dei Carabinieri, l'ambasciata a Teheran, a Baku. Dovevamo far coincidere il visto dell'uscita e dell'ingresso" . Madre e bambino sono riusciti a lasciare l'Iran e dopo sette lunghe ore di viaggio hanno raggiunto Baku, capitale dell'Azerbaigian. " Aiutati da tutti, anche dagli altri italiani che venivano evacuati. C'è questo sentimento doppio di felicità e dispiacere, di stanchezza, di spavento. Ora ci vogliamo solo riprendere. Ritornare a vivere la nostra normale quotidianità ", ha aggiunto.

Sia la donna che il piccolo sono stanchi, ma al sicuro. Domani ci sarà il volo di rientro verso l'Italia.