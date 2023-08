Matteo Maj e Giulia Gardani, chi sono gli italiani falciati sulle strisce a New York

Ci sono anche due italiani tra le persone ferite nell’incidente stradale avvenuto domenica sera a Manhattan, a New York. Matteo Maj e Giulia Gardani sono stati investiti all’incrocio della West 36th Street e la 6th Avenue da una Honda Accord ad alta velocità non rispettando il semaforo rosso. La donna al volante – la ventinovenne Iman Lucas – è immediatamente scappata, ma è stata arrestata dalla polizia newyorkese poche ore dopo a causa di un altro incidente lungo la Long Island Expressway. Come riportato dalla stampa statunitense, le autorità hanno escluso che all’origine dell’incidente vi sia stata intenzionalità o matrice terroristica.

Chi sono i due italiani investiti a New York

Come riporta La voce di New York, i due coniugi originari di Piacenza coinvolti nell’incidente si trovavano a New York come ultima tappa di un viaggio d’Oltreoceano della durata di due settimane. Rispettivamente graphic designer di 51 anni e istruttrice federale di tennis di 34 anni, Matteo Maj e Giulia Gardani avevano visitato anche Chicago e Boston e sarebbero dovuti rientrare in Italia nella giornata di lunedì 21 agosto. Come sottolineato da Monica Maj, sorella di Matteo, i due sono sposati da circa due anni. Una coppia che ha sempre amato viaggiare e già “esperta" di voli verso gli States. Questo, in particolare, era stato programmato da tempo dopo il rinvio causa pandemia da Covid-19.