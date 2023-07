Punto da una zanzara, Matteo muore a 14 anni. La tragedia in Brasile

Una vicenda drammatica e inaccettabile quella che ha visto come protagonista il giovane Matteo Chieu, un ragazzo di soli 14 anni, deceduto dopo essere stato punto da una zanzara. L'adolescente si trovava in vacanza con la madre in Brasilie quando è avvenuta la tragedia, qualcosa di inaccettabile. Una semplice puntura di insetto è stata sufficiente a togliergli la vita e a sconvolgere l'intera famiglia.

La storia

Matteo, originario di Tolmezzo (Udine), è venuto a mancare ieri, venerdì 28 luglio. Il ragazzo si trovava in Brasile, patria della madre Denise Farias, proveniente da Salinópolis nello Stato del Pará. Il viaggio doveva essere una vancanza, e al contempo una visita ai parenti materni. Una bella occasione di unione, drammaticamente sconvolta dalla tragedia.

Il 14enne, descritto come un ragazzo amichevole e entusiasta, era felice di trascorrere un po' di tempo con i cugini in una terra così lontana dall'Italia. Aveva appena concluso il primo anno al liceo Scientifico e aveva tutta la vita davanti. Tutto è cambiato dopo che è stato punto da una zanzara. Qualcosa che viene considerata quasi da tutti una banalità, al massimo un fastidio. Eppure, dopo quella puntura, Matteo ha cominciato a sentirsi male e i suoi sintomi si sono fatti quasi subito preoccupanti. Trasportato con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale locale, il ragazzo è morto a causa delle complicazioni.

Il dolore della famiglia e della comunità

Per molti si tratta di un evento inaccettabile. Iscritto al liceo Scientifico Paschini di Tolmezzo, Matteo era un giovane brillante, molto educato, e amico di tutti. L'intera comunità di Tolmezzo è sotto choc, e si stringe intorno alla famiglia, colpita dal lutto devastante.

A quanto pare il papà di Matteo, Roberto, non si trovava col figlio e la compagna durante quei terribili momenti. L'uomo, proprietario di un negozio nel centro "Boutique Della Pelle", era in Italia quando ha ricevuto la notizia e si è affrettato a raggiungere la famiglia in Brasile. Nulla potrà mai alleviare il dolore dei genitori, ma in questo momento è importante fare chiarezza, e capire che cosa abbia provocato la morte dell'adolescente.