A Melilla col parapendio: così il migrante è riuscito a entrare nell'enclave spagnola

Metodi sempre più curiosi per varcare i confini europei: deciso a entrare in Spagna, un migrante è arrivato addirittura a solcare i cieli per raggiungere il territorio spagnolo in parapendio. Una procedura a dir poco singolare che, in ogni caso, è riuscita alla perfezione, dato che il cittadino straniero in arrivo dal Marocco ha ottenuto ciò che voleva.

Si tratta del primo caso documentato, e ora le autorità spagnole temono che qualche altro extracomunitario possa ripetere il gesto.

Il video che immortala l'impresa del migrante, interamente registrata da due cittadini, è stato pubblicato dalla Cadena Ser, e ha già fatto il giro della rete.

Secondo quanto dichiarato dalla stampa spagnola, il fatto si è verificato nel pomeriggio dello scorso giovedì. Partito dal Marocco, il migrante è riuscito facilmente a varcare la barriera presente alla frontiera tra il paese nordafricano e l'enclave di Melilla servendosi del parapendio. Due cittadini, che in quel momento stavano viaggiando in auto proprio nella zona di Melilla, si sono accorti dell'accaduto e hanno registrato tutto con i loro cellulari. La coppia ha provveduto anche ad avvisare la Guardia Civil. La segnalazione, tuttavia, non è servita, dato che attualmente lo straniero risulta scomparso. Toccata terra, l'extracomunitario si è sfilato l'imbracatura del parapendio e si è allontanato, sparendo dai radar. Non si sa neppure se fosse un uomo o una donna.

Cresce ora la preoccupazione da parte delle autorità spagnole, che temono delle emulazioni. Melilla e Ceuta sono delle enclavi, presenti sulla costa settentrionale del Marocco, che costituiscono le uniche frontiere europee su territorio africano. I confini sono ben sorvegliati, con alte recinzioni, telecamere e costanti turni di guardia, tuttavia i tentativi di superare gli sbarramenti si ripetono con grande frequenza. Tanti gli stranieri che provano ad attraversare le recinzioni, anche a costo di perdere la vita. Soltanto lo scorso 24 giugno sono morti oltre 23 extracomunitari che cercavano di arrivare a Melilla.