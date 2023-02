"Domani la Meloni a Kiev incontrerà Zelensky"

Giorgia Meloni si recherà a Kiev lunedì 20 febbraio per incontrare Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato l'agenzia Reuters citando una fonte politica. Il premier italiano, in carica dallo scorso ottobre, aveva dichiarato di voler visitare l'Ucraina prima del 24 febbraio, anniversario dello scoppio della guerra.

Il viaggio di Meloni a Kiev

Sulla trasferta di Meloni sono emersi pochissimi dettagli. Reuters ha lanciato l'indiscrezione, proveniente da una fonte politic, parlando di una visita prevista per domani, all'interno della quale sarebbe previsto un faccia a faccia con Zelensky.

Pochissimi gli indizi a disposizione. Sappiamo che nelle ultime ore il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha incontrato il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba a margine di una riunione del G7 a Monaco, rassicurandolo sul sostegno dell'Italia. A proposito di sostegno, ricordiamo che Italia e la Francia hanno recentemente concluso i colloqui sulla consegna del sistema di difesa aerea SAMP-T a Kiev in primavera.

"Aspettiamo Meloni a Kiev"

Nel frattempo le parole di Daria Zarivna, consigliere presidenziale di Zelensky, sono emblematiche. " Aspettiamo la Meloni e saremo molto lieti di accoglierla. Siamo grati di quello che lei, il governo e tutto il popolo italiano stanno facendo per il supporto ed il sostegno all'Ucraina ", ha dichiarato, Zarivna in un'intervista a Mezz'ora in più commentando la possibile e imminente visita del presidente del Consiglio italiano a Kiev.

" Penso che l'Italia continuerà con il suo impegno ", ha proseguito Zarivna, sottolineando come sia " molto importante considerare gli aiuti all'Ucraina come un investimento per la vostra sicurezza ".

" Ringraziamo tutti gli italiani per l'impegno e il sostegno all'Ucraina e spero davvero si continuerà su questa strada. Ma quello che è molto importante è che l'aiuto non resti solo un aiuto umanitario, perchè è importante per la vostra sicurezza, non solo militare, ma anche alimentare. L'Ucraina è stato il primo Paese a essere aggredito, ma se la Russia riuscirà a conquistarla potrebbe non fermarsi. La prossima a essere aggredita potrebbe essere la Polonia o i Paesi baltici ", ha quindi concluso Zarivna.

L'incontro con Zelensky

Meloni ha incontrato per la prima volta Zelensky il 9 febbraio a Bruxelles, dopo la plenaria del Consiglio europeo. A margine della photo-op con i 27 e i vertici delle istituzioni europee all'Europa Building, i due leader si sono scambiati una stretta di mano e un abbraccio. " Siamo consapevoli che il conflitto ucraino ci coinvolge direttamente tutti, per questo l'Italia continua a essere impegnata con il suo contributo ", aveva dichiarato nell'occasione il presidente del Consiglio alla stampa.