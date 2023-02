"Sostegno a 360 gradi all'Ucraina": Meloni incontra Zelensky a Bruxelles

Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky si sono incontrati a Bruxelles dopo la plenaria del Consiglio europeo. A margine della photo-op con i 27 e i vertici delle istituzioni europee all'Europa Building, i due leader si sono scambiati una stretta di mano e un abbraccio. È la prima volta che Meloni e Zelensky si vedono di persona.

L’incontro è avvenuto poche ore dopo le polemiche scaturite dalla decisione di Emmanuel Macron di invitare il presidente dell’Ucraina a Parigi, rischiando di minare l’unità dell’Unione europea.

Le parole di Meloni

" Il sostegno all'Ucraina a 360 gradi è anche il modo migliore per arrivare ad una possibile trattativa ", ha detto il premier Giorgia Meloni, al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio Europeo.

Prima del faccia a faccia con Zelensky, Meloni ha spiegato che l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina in tutto e per tutto. " Siamo consapevoli che il conflitto ucraino ci coinvolge direttamente tutti, per questo l'Italia continua a essere impegnata con il suo contributo ", ha proseguito il presidente del Consiglio.

Meloni ha inoltre precisato ai giornalisti un aspetto sul quale vale la pena concentrare l'attenzione: " L'Italia intende essere parte e protagonista nella futura ricostruzione dell'Ucraina ".

Il discorso di Zelensky

Zelenksy è arrivato a Bruxelles in mattinata con Macron. I due hanno viaggiato insieme da Parigi, dove era andato in scena un incontro al quale ha partecipato anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz.