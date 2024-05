Messico, dalla festa di matrimonio all'ospedale: 100 vittime intossicate

A Cuernavaca (Messico) un matrimonio è finito nel peggiore dei modi quando tutti gli invitati hanno cominciato ad accusare i sintomi di una grave intossicazione alimentare. Ben oltre 100 persone sono infatti finite in ospedale in preda a nausea, vomito e dissenteria. Sulla vicenda è stata naturalmente aperta un'inchiesta da parte delle autorità locali.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, la vicenda risale allo scorso sabato 27 aprile, quando a Cuernavaca (Messico) si è tenuta una cena per celebrare un matrimonio. Il ricevimento era stato allestito presso il giardino degli eventi "La Estancia", ed è lì che gli invitati hanno cominciato a sentirsi male. Come si vede in alcuni video caricati sui social, sul posto sono stati costretti a intervenire diversi paramedici, chiamati per aiutare le tante persone in difficoltà. In totale si parla di più di 100 persone intossicate.

Chiaramente si è subito pensato che la causa dei malesseri fosse qualcosa che gli invitati avevano mangiato nel corso del ricevimento. Stando alla ricostruzione fornita dai quotidiani locali, le persone avrebbero cominciato a stare male subito dopo aver consumato il dolce. Si trattava di sintomi facilmente riconducibili a una grave forma di avvelenamento.

Presente alla cena anche Aranza Rodríguez, la quale ha spiegato al quotidiano Proceso che fra gli invitati al banchetto si è scatenato il panico. Aranza è arrivata dopo l'inizio della cena, fissata per le 18.00, e proprio grazie a questo si è salvata. Presentatasi sul posto intorno alle 21.00, ha trovato gran parte delle persone presenti già in condizioni pessime. Fra i sintomi riportati mal di testa, nausea, vomito e diarrea.

Ma che cosa c'era nel menù? Aranza Rodríguez ha parlato di certi funghi selvatici che avevano, a suo dire, un retrogusto terribile. I funghi facevano parte di un antipasto costituito da formaggio di capra, coulis di pomodoro, carpaccio di barbabietola con mango e pico de gallo. Fra le pietanze servite anche del petto di pollo farcito di spinaci, dragoncello, purea di patate dolci e asparagi invernali. Presenti in menù anche un filetto di manzo con salsa al whisky e mandorle e degli spiedini di verdure in un letto di patate. Come dolce, invece, è stata servita una rosa di sfoglia di mele, del gelato e una cheesecake al cioccolato e noci.

Le indagini

Dal momento che più di 100 persone sono finite all'ospedale della Croce Rossa a causa di una infezione, le autorità locali hanno deciso di aprire un'indagine per vederci chiaro. Ad occuparsi del caso è la Commissione per la Protezione contro i Rischi Sanitari dello Stato di Morelos (Coprisem), che dovrà risalire alle cause dell'avvelenamento.

La Commissione dovrà ripercorrere tutte le fasi seguite dagli alimenti, partendo da dove sono stati preparati.

Al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione da parte degli organizzatori del matrimonio e dei titolari del giardino.