Sconcerto per il gatto trasformato in "Pantera rosa": rabbia sui social

Sconcerto in Messico dopo che sui social network ha cominciato a circolare un video in cui si vede un gatto completamente rosa camminare sul marciapiede di una strada. La colorazione della pelliccia del felino non è affatto naturale, ovviamente, qualcuno deve aver deciso e operato per fare in modo che il pelo ottenesse quel colore, ed è proprio per questo che sul web si è scatenata una vera e propria bufera, con tantissimi utenti furiosi nei confronti del proprietario dell'animale.

Il video che indigna

Il filmato ha fatto presto il giro del web, diventando presto virale. A quanto pare è stato un motociclista, che stava transitando sulla strada, a notare l'animale e a riprenderlo in video. Il felino, di un eccentrico colore rosa Barbie, stava passeggiando in assoluta tranquillità sul marciapiede di una via messicana. Al collo un collarino, segno della presenza di un proprietario o di una proprietaria. Nel filmato, che dura pochi secondi, si vede il gattino, probabilmente sorpreso dall'arrivo della moto, voltarsi per un attimo, e poi proseguire per la sua strada. Il gatto non è sofferente e sembra essere in salute, tuttavia il colore della sua pelliccia ha preoccupato molto il popolo dei social, letteralmente insorto per quanto fatto al micio.

Le reazioni

Va detto che qualcuno ha preferito scherzarci sopra, pubblicando hashtag come #panterarosa e #gatorosa. Fra i commenti divertiti, infatti, in molti parlano di Pantera Rosa, dicendo che il micio è una sua versione reale. Altri hanno invece soprannominato l'animale come micio-Barbie.

La maggior parte degli utenti di TikTok, piattaforma scelta per la pubblicazione del video, è però insorta contro il proprietario del micio, definendo la decisione di dipingerlo come " un'idea assolutamente stupida, anche se la vernice non è tossica ".

Il colore del gatto, considerato ciò che si può intuire dal muso, è bianco, dunque per il suo possessore non deve essere stato difficile procedere col cambio di colore. Resta da capire perché. Si tratta veramente di una fan sfegatata di Barbie? La preoccupazione degli utenti, oltre alla mancanza di rispetto mostrata dal proprietario nei confronti dell'animale, resta quella che il micio, leccandosi la pelliccia, possa ingerire la tinta, potenzialmente tossica.

La legge in Messico

Non è dato sapere se le autorità messicane siano o meno intenzionate a rintracciare il proprietario del felino. Il Messico è molto severo quando si tratta di abusi sugli animali e prevede delle pene anche molto severe nei confronti dei responsabili, arrivando anche alla carcerazione in caso di uccisione.