Quella strana spirale nei cieli d'Europa: di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella serata di ieri, martedì 24 marzo, l'attenzione di molti è stata catturata da un misterioso fenomeno avvenuto in cielo: in tanti, infatti, hanno avvistato una sorta di spirale nella volta celeste, qualcosa di apparentemente inspiegabile che ha destato curiosità e apprensione. In realtà non si trattava di niente di alieno, come qualcuno può magari aver pensato. A quanto pare a produrre la bizzarra figura, avvistata nei cieli di mezza Europoa, sarebbero stati i motori del razzo Falcon 9 di Space X.

Sono state davvero tante le segnalazioni da parte di cittadini europei che avvisavano della presenza della spirale in cielo. Uno dei primi a fornire una risposta alle molte domande è stato il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito (Met Office), che dopo aver ricevuto diverse testimonianze, ha fatto sapere che il fenomeno altro non era che il risultato dei motori di un razzo. " Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di un vortice luminoso nel cielo questa sera. È probabile che sia causato dal razzo SpaceX Falcon 9, lanciato oggi. Il pennacchio di scarico congelato del razzo sembra ruotare nell'atmosfera e riflettere la luce del sole, facendolo apparire come una spirale nel cielo ", si legge in un post pubblicato dal Met su X.

Qualcuno ha creduto a questa versioni, altri, naturalmente, no, e per questa ragione l'argomento "spirale nel cielo" sta ancora infiammando i social. Ciò che è certo è che un razzo di Space X è stato effettivamente lanciato ieri, per la precisione intorno alle ore 18.48, da una base in Florida. Secondo la spiegazione di Met Office, quando il carburante del motore viene espulso nello Spazio finisce per congelarsi all'istante per via dell'altitudine, e la luce del Sole che colpisce le spirali ghiacciate provoca questo particolare effetto, ben visibile nei cieli notturni.

Falcon 9 sta partecipando a una missione per il governo Usa, chiamata NROL-69, che ha l'obiettivo di lanciare ulteriori satelliti in orbita.

Si tratta di un razzo riutilizzabile che, una volta compiuta la missione, torna sulla Terra, e nel fare questo rilascia il suo carburante, che finisce per congelarsi. Questa dunque sarebbe la spiegazione fornita in merito all'episodio avvenuto ieri.