Giallo in Vietnam, trovati morti due fidanzati in stanze diverse della loro villa

Tragedia in Vietnam, dove due fidanzati sono stati rinevuti senza vita nella villa in cui alloggiavano. Al momento è mistero su quanto sia accaduto, le forze dell'ordine locali si trovano al lavoro per cercare di stabilire le dinamiche della triste vicenda.

Greta Marie Otteson, 33 anni, e Arno Els Quinton, 36 anni, stavano trascorrendo una vancanza nel Paese del sud-est asiatico. I due soggiornavano in una struttura ricettiva locale, un complesso a Hội An nella provincia centrale di Quang Nam. È stato il personale della villa a fare la drammatica scoperta. I corpi giacevano in due stanze diverse dell'edificio, e non presentavano particolari segni riconducibili a traumi fisici. L'allarme è stato dato lo scorso 26 dicembre, intorno alle 11.18 (ore locali), e da allora è mistero. Sul posto è intervenuta la polizia di Quang Nam, che si è occupata di effettuare i primi rilievi.

Stando a quanto riferito dalla stampa vietnamita, Greta Marie Otteson, di nazionalità britannica, si trovava riversa sul letto, al primo piano della villa. Arno Els Quinton, un sudafricano, era in un'altra stanza, nella medesima posizione.

A lasciare nel dubbio è il fatto che sui corpi non sia stato trovato alcun segno di violenza. La polizia non ha registrato neppure dei segni di effrazione che potrebbero far pensare a una possibile rapina finita male. Gli inquirenti hanno trovato diverse bottiglie di alcolici, ma al momento viene difficile collegarle al doppio decesso.

Da quanto sappiamo, Greta e Arno si erano registrati per soggiornare a lungi nella villa turistica vietnamita, tanto che il loro accesso risale al 4 luglio scorso. La donna era responsabile del marketing sui social media dopo aver lavorato a lungo a Dubai, mentre il compagno aveva lavorato come barista, era un musicista e un livestreamer.

" Stiamo supportando la famiglia di una donna britannica morta in Vietnam e siamo in contatto con le autorità locali ", ha dichiarato al The Guardian un portavoce del Foreign, Commonwealth and Development Office del Regno Unito.