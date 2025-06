Morto Sunjay Kapur, amico miliardario del principe William: avrebbe ingoiato un'ape

Ascolta ora 00:00 00:00

Morire durante una partita di polo a Windsor perché ha probabilmente ingoiata un'ape. È la tragica fine di Sunjay Kapur, miliardario indiano amico del principe William. Secondo quanto riferisce il Telegraph, Kapur stava partecipando al prestigioso torneo di polo Queen's Cup nel rinomato Guards Polo Club. All'improvviso, durante una pausa del gioco, si è accasciato, perdendo i sensi. Le cause della sua morte non sono note e sarà probabilmente effettuata l'autopsia sul suo corpo ma i primi rapporti sembrano convergere sullo shock anafilattico. Secondo alcuni sarebbe stato punto da un'ape ed essendo allergico avrebbe avuto una forte reazione. Secondo altri, invece, l'avrebbe ingoiata.

A dare l'annuncio della sua scomparsa è stata la Sona Comstar, azienda che produce componenti per auto di cui lui era presidente. " È con profondo dolore che annunciamo la prematura scomparsa di Sunjay J. Kapur. Kapur ha svolto un ruolo fondamentale nel trasformare Sona Comstar in un'azienda globale di tecnologie per la mobilità basata sull'innovazione, la sostenibilità e lo scopo ", si legge nel comunicato diffuso dall'azienda. La Sona Comstar, con sede a Gurgaon in India, venne fondata da suo padre e Sunjay Kapur ne prese le redini ormai diversi anni fa, nel 2015 alla morte di suo padre, portandola nel nuovo millennio e rendendola un'azienda all'avanguardia. Secondo Forbes, il suo patrimonio ammonterebbe a circa 1,2 miliardi di dollari.

Laureato all'Università di Buckingham, in India era molto noto soprattutto per il suo matrimonio con l'attrice di Bollywood Karisma Kapoor, che riempì per settimane le pagine patinate indiane. Le nozze con l'attrice finirono in modo piuttosto turbolento nel 2016 ma i due ebbero 2 figli. Il terzo figlio di Sunjay Kapur, invece, è frutto del secondo matrimonio del manager con Priya Sachdev.

Kapur era un giocatore assiduo e una figura nota nei circoli di polo del Regno Unito, frequentava spesso gli eventi del circuito reale dove anche il principe William partecipa regolarmente. Questa frequentazione sul campo da polo ha portato alla amicizia.