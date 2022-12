Tensioni in Francia dopo la partita col Marocco, scontri e risse: un morto

Alla fine il Marocco si è dovuto arrendere alla Francia in semifinale. Due a zero il risultato finale di una partita che i nordafricani avrebbero anche meritato di pareggiare. Tante le lacrime alla fine della gara da parte dei marocchini, che sono comunque orgogliosi del risultato ottenuto: mai nessuna squadra africana era arrivata fino a questo punto in una competizione mondiale. In Italia non si sono viste le scene a cui si è assistito fino alla scorsa partita: nessun carosello ha sfilato per le vie delle nostre città ma la comunità marocchina non ha esitato a concedersi qualche momento di allegria per festeggiare comunque un traguardo così importante. Balli, petardi, fumogeni e fuochi d'artificio a Milano, dove non si sono registrati scontri ma solo piccole scintille. Diversamente è andata in Francia, dove alla fine c'è stato anche un morto.

La vidéo totale montre bien des jeunes qui tentent d'encercler la voiture de ce conducteur

Vous pensez qu'ils se seraient arrêter juste a arracher le drapeau du passager ?

Bien sûr que non !

C'est triste mais tout conducteur aurait eu le même reflex#Montpellier pic.twitter.com/zbbBLLBCjh — Evrard (@bidima20) December 14, 2022

Un quattordicenne è morto a Montpellier a seguito di un investimento da parte di un'auto, il cui conducente si trova al momento in fuga. La polizia è sulle sue tracce mentre la vettura è stata rintracciata e posta sotto sequestro. Non si tratterebbe di un incidente, almeno a quanto si vede dalle immagini di un video che circola sul web: la vettura sarebbe stata circondata da un gruppo di tifosi che hanno cercato di strappare la bandiera e il conducente, per liberarsi, avrebbe accelerato, investendo il giovanissimo. Numerosi gli scontri nella città del sud, dove ad avere la peggio pare siano stati i francesi. Secondo la prefettura dell'Herault, il ragazzo è stato trasferito in ospedale in codice rosso, ma è morto poco dopo. " L'indagine della polizia sta procedendo rapidamente sotto la direzione della procura ", ha dichiarato la prefettura.

A Parigi sono stati soprattutto i black bloc a creare qualche tafferuglio approfittando della confusione generata dai tifosi in festa sugli Champs-Elysées. La Capitale era una città blindata fin dal pomeriggio, considerando i 2200 agenti, tra poliziotti e gendarmi, schierati sul lungo viale. Alla fine il bilancio è di una manciata di fermi per possesso di ordigni pericolosi, razzi o petardi. Alta tensione, invece, a Lille, dove secondo il quotidiano regionale Le Progres, in piazza Bellecour la polizia ha caricato la folla che ha risposto con il lancio di mortaretti. Si è trattato di pochi minuti, la carica della polizia ha disperso i manifestanti.