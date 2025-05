È morta la persona più anziana del mondo, era una suora: chi era e quanti anni aveva

Dalla pagina Colégio Santa Teresa De Jesus - Livramento

Era la persona più anziana del mondo, amata dalla sua comunità e non solo; nelle scorse ore è volata in cielo. Inah Canabarro Lucas aveva la bellezza di 116 anni: portati benissimo, è stata un esempio di come l'età sia solo un dettaglio e che la vita vada vissuta, rispettata e omaggiata fino all'ultimo respiro. La suora si è spenta ieri, mercoledì 30 aprile. L'annuncio è stato dato dalle consorelle sul loro profilo Instagram: " Con tristezza e profonda gratitudine, salutiamo suor Inah. All'età di 116 anni, suor Inah è mancata serenamente, lasciando un'eredità che trascende il tempo ".

Nata il 27 maggio 1908 nella città di São Francisco de Assis, nello Stato del Rio Grande do Sul, tra 26 giorni avrebbe spento 117 candeline. In questo periodo risiedeva nella casa della Congregazione delle Suore Teresiane del Brasile a Porto Alegre. Nel 2018, alla vigilia del suo 110° compleanno, aveva ricevuto un certificato che vantava: la benedizione apostolica da Papa Francesco. Motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

Frequentò il collegio Santa Teresa de Jesus di Sant'Ana do Livramento, nello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Attorno al 1928 si trasferì a Montevideo, Capitale dell'Uruguay, dove intraprese la vita religiosa diventando suora. Due anni dopo, nel 1930, fece ritorno in Brasile per insegnare lingua portoghese e matematica in una scuola situata nel quartiere di Tijuca, a Rio de Janeiro. Nei primi anni '40 decise di rientrare a Sant'Ana do Livramento, dove proseguì la sua attività di insegnante prima di stabilirsi definitivamente a Porto Alegre.

Riconosciuta di recente come la donna più anziana del mondo, era un simbolo di saggezza, fede e amore incondizionato per gli altri. Le consorelle le hanno dedicato un ricordo sui social: " La sua eredità continuerà a vivere nella storia dei Colégios Santa Teresa, ovunque sia andata, toccando profondamente la vita di innumerevoli generazioni con la sua presenza serena, il suo sguardo accogliente e la sua instancabile dedizione all'istruzione ". La famiglia Teresiana si è detta onorata di aver avuto suor Inah come esempio di missione: " Che il suo ricordo continui a ispirarci nel cammino di fraternità e amore che lei sapeva così bene percorrere ".

Suor Inah era diventata la persona più anziana del mondo a gennaio, quando ha perso la vita la giapponese Tomiko Itooka (anche lei

116 anni). Adesso, con la scomparsa di Canabarro, il primato passa a: la britannica, nata il 21 agosto del 1909, con 115 anni e 252 giorni detiene il titolo di persona più longeva del mondo.